Fra i dag er over 400 slags juice og saft med i det danske pantsystem. Men de bliver rullet langsomt ud.

Det er ikke kun længere øl og vand, der skal pantes.

Også flasker og dåser med juice, saft, most og smoothies skal fremover med tilbage til butikken, når de er tomme.

Mandag udvides det danske pantsystem nemlig, så emballagen fra flere end 400 slags juice, saft, most og smoothies snart er med under pantparaplyen.

Derfor vil mere end 50 millioner plast- og glasflasker og aluminiumsdåser nu ende i pantautomaterne og blive genbrugt hvert år, anslår Dansk Retursystem, der har eneret på dansk pant.

Ændringen blev vedtaget i Folketinget sidste år, og Heidi Schütt Larsen, vicedirektør hos Dansk Retursystem, glæder sig over udsigten til mere genbrug.

- Der har været et stort politisk ønske om, at de her emballager også skulle ind i pantsystemet på grund af klima og ressourcer. Det sparer en masse CO2 og ressourcer fra vores jordklode, siger Heidi Schütt Larsen.

I forvejen afleverer danskerne i gennemsnit 3,8 millioner flasker og dåser hver dag, og Danmark har en af verdens højeste returprocenter.

Det vil dog ikke være hver eneste flaske juice og saft, der fra på mandag kommer med pantmærker. Butikkerne laver nemlig en glidende overgang, så de produkter, der er på hylderne nu, får lov til at blive solgt og drukket.

Først fra 1. november skal alt, der bliver solgt, være med pant på.

I supermarkederne byder man udvidelsen velkommen, selv om det vil kræve lidt mere arbejdskraft at håndtere den ekstra pantmængde.

- Det lægger lidt mere pres på baglokalerne, men vi synes, at det er en rigtig god og vigtig ting, så vi kan mindske plastforbruget, siger Signe Frese, direktør for social ansvarlighed i Coop, der står bag kæder som Fakta og Brugsen.

Hun regner med, at de nye produkter gradvist vil ramme hylderne over de næste måneder.

/ritzau/