Julefrokostsæsonen er over os, og det betyder mange mennesker i byen med en masse alkohol i blodet.

En cocktail, der i værste fald kan eksplodere i slagsmål og tumult. Men står det til Københavns Politi, må det ikke ende så vidt.

I år vil Københavns Politi have særligt fokus på nattelivet under julefrokostsæsonen, hvilket indebærer, at der indsættes ekstra patruljer på gaden for at øge trygheden i nattelivet.

En indsats, der også vil fortsætte efter nytår, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Københavns Politi oplyser, at de henover efteråret set et natteliv, som er ved at være tilbage på samme niveau som før pandemien – dog med den ændring, at mange nattelivsgæster begynder festen tidligere og dermed allerede er påvirkede, når de kommer ind til byen.

»Vi intensiverer vores indsats i nattelivet og vil fremadrettet være til stede med flere patruljer – både kørende, gående, cyklende og ridende. Det gør vi dels for at kunne lægge en dæmper på konflikter, inden de eskalerer, og for – gennem synlighed og dialog – at øge trygheden for nattelivsgæster og beboere i områderne,« siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen i pressemeddelelsen.

Københavns Politi oplyser, at Rytterisektionen bliver en fast del af den tryghedsskabende patruljering i nattelivet, da »der er godt udsyn over de ofte tæt befolkede gader fra en hesteryg.«

Rytterisektionen består af i alt 15 politiheste, så hvis du som nattelivsgæst jokker i en hestepære på gaden, er det med al sandsynlighed en hilsen fra ordensmagten.

De københavnske restaurationer vil kunne forvente at få besøg af politiet, der fortsætter deres målrettede bevillingsindsats med fokus på, at værtshuse og restauranterne overholder gældende regler.

Yderligere indsættes der patruljer, som primært bliver dedikeret til færdselsindsatser i områder med mange beværtninger og på indfaldsvejene dertil. Her vil de blandt andet have fokus på vanvidsbilisme og muskelbiler.

Fokus bliver i løbet af natten især på den del af Indre By, som kaldes Middelalderbyen, hvor der ofte er mange mennesker. Samtidig vil politiet i timerne inden, nattelivet åbner, have en øget tilstedeværelse i S-tog, metro, busser og på indfaldsvejene til områderne.

Også byens restaurationer vil kunne forvente at få besøg af politiet, der vil fortsætte deres målrettede bevillingsindsats med fokus på, at værtshuse og restauranterne overholder gældende regler.

Fokus bliver i løbet af natten især på den del af Indre By, som kaldes Middelalderbyen, hvor der ofte er mange mennesker.

Også restaurationernes dørmænd vil politiet samarbejde tæt med, og politiet er desuden i løbende kontakt med Københavns Kommunes natteværter og støjvagter, som er på gaden hver weekend for at sørge for, festerne ikke løber løbsk til gene for beboerne i Indre By.

Som et led i indsatsen for at øge trygheden i nattelivet har Københavns Politi tidligere i år også indført nattelivszoner i fire områder af byen med mange beværtninger og mange besøgende.

Personer, der er idømt et nattelivsforbud for eksempel for vold begået i nattelivet, har mellem klokken 24 og 05 forbud mod at komme på alle serveringssteder med stærk alkohol over hele landet, samt forbud mod at opholde i nattelivszonerne i samme tidsrum. Håndhævelsen af nattelivsforbuddet vil fortsat indgå som en fast del af nattelivspatruljernes opgaver.

Styrkelsen af Trygt Nattelivsindsatsen vil også fortsætte efter julefrokostsæsonen.