Den er større, dyrere – og har en mere indbringende hovedgevinst.

26 år efter at den efterhånden velkendte juleskrabekalender kom på markedet, får den i år en storebror.

»Vi har i flere omgange tænkt, om det måske var på tide at forny sig lidt. Det sker så nu,« siger direktør Pernille Wendel Mehl fra Danske Lotteri Spil, der via Quick-brandet står bag kalenderen.

Navnet er Den Store Julekalender, og konceptet er det samme, som det har været i de seneste mange år. Man skal skrabe sig til 12 juletræer for at vinde hovedgevinsten. Den ser sådan ud:

Den nye skrabekalender ser sådan ud. Vis mere Den nye skrabekalender ser sådan ud.

Her hører lighederne dog op. Mens den originale skrabejulekalender gennem alle årene har haft en pris på 50 kroner og en hovedgevinst på en million kroner, så alt ved Den Store Julekalender, som navnet altså antyder, altså lidt... ja, større.

Prisen er 150 kroner, til gengæld er hovedpræmien så på fire millioner kroner. Skulle man være så heldig at vinde det store beløb, får man dog ikke pengene på én gang. De bliver udbetalt i rater af én million kroner hver juleaften fire år i træk.

»For os er julen helt speciel, og vi er utrolig stolte af den tradition, der er omkring vores julekalender. Vi har glædet os meget til at sende Den Store Julekalender på markedet,« siger Pernille Wendel Mehl fra Danske Lotteri Spil.

Og bare rolig. Den oprindelige kalender, derved lanceringen i 1994 blev kaldt 'julekalenderen til de voksne', forsvinder ikke fra butikkerne og kan ligeledes skrabes fra på tirsdag.

»Vi holder fast i den originale, fordi den er danskerne foretrukne julekalender, og tilbyder nu en større version med større gevinst, som er lavet til dem, der har fulgt os i mange år og som gerne vil have lidt ekstra spænding op til jul,« siger Pernille Wendel Mehl.

Det er kun anden gang i de seneste 26 år, at Quick smider et nyt skrabekoncept ud i julehandlen. Første gang var for otte år siden med Pakkejagt.

Til gengæld bliver det 26. år i træk, at reklamen med den lille pige, der stopper sin far i at skrabe alle 24 låger, kommer til at køre på tv.