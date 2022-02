Der var meget tid hjemme i sengen – med Netflix & Chill på programmet, da Danmark lukkede ned.

Og resultatet ser vi nu. Der har været et decideret babyboom, der for alvor tog fart i begyndelsen af 2021 – ret præcist ni måneder efter første nedlukning.

Efter flere års fald i fødselstallet i Danmark er tendensen vendt. Fra 2020 til 2021 er antallet af levendefødte steget med hele fem procent, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Der er dog stadig behov for større fokus på at øge fertiliteten. Det mener sædbanken Cryos International.

I Østjylland skraber de aarhusianske kvinder fertilitetsbunden.

Faktisk er fertiliteten faldet i Aarhus Kommune fra 1,71 barn i 2020 til 1,66 barn i 2021. I nabokommunen Skanderborg har fødedygtige kvinder i snit 2,38 børn i 2021, og det er østjysk rekord.

Samlet er den østjyske fertilitet steget fra 1,75 i 2020 til 1,79 i 2021.

Hos verdens største sæd- og ægbank, aarhusianske Cryos International, har man bemærket udviklingen.

»Hos Cryos er vores vision at hjælpe alle mennesker med at opfylde drømmen om et barn – med fokus på de par eller enlige, der har brug for hjælp i processen. Derfor er det naturligvis glædeligt, at vi nu ser et babyboom ovenpå corona-perioden,« forklarer Helle Sejersen Myrthue, der er ceo hos Cryos International.

Cryos-direktøren mener, at de mange nyfødte er et udtryk for, at danskerne generelt har stærk tiltro til fremtiden, hvor økonomiske overvejelser ikke er afgørende for at vælge at få et barn.

Dette står i modsætning til andre lande, hvor usikkerheden kan have stoppet familieplanerne for mange.

»På trods af de øgede fødselstal er det vigtigt, at vi som samfund fortsat har stort fokus på at øge fertiliteten. Vi kommer fra en periode med faldende fødselstal og fertilitet, og det sætter også udviklingen i perspektiv. Der er stadig plads til fremgang, idet vi fortsat er i en situation, hvor en kvinde i gennemsnit føder cirka 1,7 barn. Vi skal op på 2,1 børn, hvis vi skal reproducere os selv,« forklarer Helle Sejersen Myrthue og afslutter:

»Derfor er det vigtigt, at politikerne og samfundet generelt har fokus på reproduktion. Vi skal skabe de bedste rammevilkår for dem, der selv bliver gravide, og især for dem, der har brug for hjælp på vejen.«