I sidste uge modtog alle danskere beskeden om, at man forventer, at alle i landet er vaccineret for anden gang den 27. juni 2020.

Den besked har givet fornyet liv i rejsebranchen.

Det skriver Finans.

Direktør for Spies i Danmark Jan Vendelbo siger til Finans, at sidste uge har været den bedste salgsuge for sommerens rejser, og det er specielt rejser i juli, august og september, som danskerne køber. Altså, når alle danskere efter planen er blevet vaccineret for covid-19.

»Det er et lysglimt i en meget mørk tid,« siger Jan Vendelbo til mediet.

Der er dog ifølge direktøren et godt stykke op til salgstallene fra tidligere, men han regner med, at salgstallene fortsat vil stige i takt med, at vaccinationsprogrammet rulles ud.

Jan Vendelbo ser vaccinen som en 'game changer' for rejsebranchen, og han håber på, at det kan frigøre en stor rejselyst og skabe en ketchupeffekt i branchen.

Han håber også, at de fra juli og frem kan komme op på 80 procent af salgstallene, fra før coronakrisen brød ud.

Finans har også talt med Tui og Ruby Rejser, der også har set en fremgang på forespørgsler og salg siden beskeden i sidste uge.