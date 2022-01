Så er der godt nyt til alle dem, som savner en tur i zoologisk have.

B.T. erfarer nu, at Epidemikommissionen i dag anbefaler Folketinget, at zoologiske haver, akvarier, forlystelsesparker og tivolier igen skal have lov til at genåbne fra 16. januar.

Det vil altså sige om fire dage.

I dag onsdag kl. 15 mødes Folketingets Epidemiudvalg for at beslutte, hvilke restriktioner der skal videreføres efter natten til mandag.

Synes du også, at landets zoologiske haver og andre forlystelser nu skal genåbne?

Ifølge kommissionens anbefaling kan disse ting åbne:

Højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet

Udendørs idrætsarrangementer, hvor tilskuere har billetter og sidder ned

Zoologiske haver, akvarier, forlystelsesparker og tivolier

Museer, kunsthaller og aktivitetscentre

Kommissionen anbefaler dog, at de besøgende stadig bruger coronapas og mundbind til de besøgende. Det står i mail til medlemmerne af Folketingets Epidemiudvalg.

Epidemikommissionen indstiller dog også, at der fastholdes en en række gældende coronarestriktioner til og med 31. januar.

Ifølge B.T.s oplysninger anbefaler Epidemikommissionen, at restriktioner for nattelivet og serveringssteder forlænges.

Det vil indebære, at nattelivet fortsat skal være lukket.

Og så skal serveringssteder fortsat stoppe for udskænkning af alkohol klokken 22 og lukke klokken 23.

Men det hele skal altså endelig vedtages på Epidemiudvalgets møde kl. 15 på Christiansborg. Men normalt følger Folketinget Epidemikommissionens anbefalinger.