I snart fem måneder har politiet nægtet at lade den norske rigmand Tom Hagen flytte hjem, mens efterforskningen af drabet på hans kone var i gang.

Men nu skriver VG, at man har fjernet spærrebåndet, og dermed lader ham flytte hjem.

Den norske avis befandt sig selv uden for Hagens hus, og her kunne kilder fortælle, at politiet havde været på adressen fredag formiddag, hvor spærrebånd, skilte og overvågningskameraer var blevet taget ned.

Og senere har politiet så officielt bekræftet i en pressemeddelelse, at de ikke længere vil spærre huset af til efterforskning.

Tom Hagens hus i Lørenskog, fotograferet 5. maj 2020. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Tom Hagens hus i Lørenskog, fotograferet 5. maj 2020. Foto: NTB SCANPIX

I april blev Tom Hagen anholdt og varetægtsfængslet. Han blev sidenhen løsladt på grund af manglende beviser, men er stadig sigtet for drabet på sin hustru.

Huset i Lørenskog har siden anholdelsen været i politiets varetægt, fordi politiet mener, at der befinder sig afgørende spor i sagen. I august blev beslaglæggelsen forlænget, og under retsmødet kom det frem, at politiet i den tid har været i huset to gange for at foretage undersøgelser.

Huset på Sloraveien i Lørenskog var det sted, hvor Tom Hagens hustru sidst blev set i live.

Anne-Elisabeth Hagen har været savnet siden 31. oktober 2018. Hun forsvandt ifølge politiet fra sit hjem på Sloraveien i Lørenskog mellem klokken 9.15 og 13.30.