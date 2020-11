Lone Brauner fik opkaldet, da hun var ude for at handle ind.

»Jeg brød sgu sammen. Jeg tror, at jeg sad i bilen i en times tid, inden jeg kunne køre igen. Jeg måtte opgive at handle, for jeg var så bevæget. Jeg kunne slet ikke være i mig selv af taknemmelighed, lykke og glæde,« siger hun.

Et døgn senere har hun tirsdag stadig svært ved at holde tårerne tilbage, da hun taler med B.T. Og hun har med egne ord også »tudet hele natten«.

Det har hun, fordi datteren Michelle Brauner nu kan få den operation, hun så desperat har brug. B.T. har tidligere beskrevet, hvordan den 20-årige kvinde fra Slagelse lider af den meget sjældne, men ekstremt smertefulde tilstand 'snapping scapula', hvor hendes højre skulder stikker ud fra ryggen.

Det er tydeligt, at Michelle Brauners skulder stikker ud fra ryggen.

Det kræver en dyr operation, som hun kan få i Tyrkiet. Her vil det koste 80.000 kroner.

Mandag kom så beskeden om, at en indsamling til Michelle Brauner, der ikke selv har pengene, har rundet det nødvendige beløb. Der er nu i alt blevet samlet 83.252 kroner ind. Pengene er strømmet ind de seneste dage, for B.T. kunne eksempelvis for kun få dage siden kunne fortælle, at der var samlet 20.000 kroner ind.

Den hårdt ramte unge kvinde kan denne tirsdag ikke selv tale med B.T. Skæbnens ironi har villet det sådan, at hun netop mandag er blevet opereret i sin hånd, hvor nogle betændte nerver har udløst mange smerter.

»Hun er rigtigt, rigtigt glad. Hun er desværre meget medtaget efter operationen, men hun har sagt til mig, at jeg skal sige, at hun er dybt taknemmelig. Hun er selvfølgelig taknemmelig, men er ikke helt oppe at ringe på grund af smerterne. Hun ved ikke, hvordan hun skal reagere,« siger Lone Brauner om datteren.

Michelle Brauner.

Michelle Brauner har tirsdag skrevet på indsamlingens Facebook-side, at hendes hånd »er et kæmpe smertehelvede«, og at hun ikke kan svare folk, fordi hun »simpelthen har det så elendigt«.

Det var 16. februar i år, at det gik galt for Michelle Brauner. Her fik hun et smæld i ryggen, da hun skulle løfte sin søn, og i spejlet kunne hun efterfølgende konstatere, at en del af skulderen stak voldsomt ud fra ryggen.

Siden har hun konstant haft voldsomt ondt – og hun kan eksempelvis kun sove i en siddende position – mens hun har besøgt den ene læge, fysioterapeut og ekspert efter den anden. Uden udsigt til en løsning, indtil hun i løbet af efteråret blev bekendt med muligheden for en operation i Tyrkiet. Og nu ser det faktisk ud til, at hun ikke skal vente længe endnu.

»Vi satser på at komme afsted i december. Kirurger og læger er klar. Nu skal vi have fundet fly og hotel, for det er en kæmpe operation, hvor vi måske skal være afsted i to-tre uger, fordi der er så meget genoptræning bagefter,« siger Lone Brauner:

Michelle Brauner har allerede været til konsultation i Tyrkiet, hvor de er overbeviste om, at de kan hjælpe.

»Når Michelle er frisk igen, skal vi lige have holdt et familiemøde.«

Michelle Brauner har tidligere fortalt til B.T. om den indsamling, der har været i gang: »Det betyder alt for mig, at folk der ikke kender mig er så hjertevarme og ønsker at hjælpe,« har hun sagt.

Hun har desuden videre fortalt, at det vigtigste i forhold til en operation i skulderen vil være, at hun igen kan være der 100 procent for sin søn.

Det er også udsigten til sådan en smertefri og »normal« fremtid, der kan få tårerne til igen at pible frem hos den 20-årige kvindes mor.

»Det vigtigeste vil være, at hun kan komme til at bruge sin krop igen, så hun kan være der for sin søn: Så kan hun tage ham med på legepladser uden at skulle have hjælp af andre. Hun vil bare kunne tage afsted helt alene og være den mor, hun så gerne vil være,« siger Lone Brauner.

I forhold til indsamlingen er det i øvrigt kun de 80.000 kroner, som har været målet, der vil brugt til Michelle Brauners operationsforløb. Alt det, der ellers kommer ind, vil blive skænket til Danske hospitalsklovne.