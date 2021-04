Smeltende gletsjere og skrumpende regnskove kan ses på timelapse-videoer lavet af millioner af satellitfotos.

Det har længe været muligt at søge en bestemt adresse frem via Google Earth og se den fra oven ved hjælp af et satellitbillede.

Men nu udvider søgetjenesten med 24 millioner satellitbilleder, så man kan se, hvordan et konkret sted har udviklet sig år for år fra 1984 til nu.

Google vil med opgraderingen vise, hvordan kloden har forandret sig gennem de seneste 37 år.

- Klimaforandringer kan være lidt svære at få øje på i det daglige. Men hvis man zoomer ud og ser udviklingen over tid, kan man meget let se, hvordan kloden forandrer sig, siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef i Google Danmark.

Billederne vises på videoer ved hjælp af den såkaldte timelapse-teknik, som viser udviklingen år for år.

Billederne er taget af satellitter i rummet og viser typisk et større område.

Så man skal ikke forvente at kunne se udviklingen helt lokalt omkring eksempelvis en husstand.

- Der, hvor det virkelig kommer til sin ret, er steder, hvor der er sket store forandringer.

- For eksempel Berlinmuren, der forsvinder, Amazonas-junglen der skrumper, eller gletsjere som smelter.

- Men man kan også se, hvordan eksempelvis Københavns havn har udvidet sig over de seneste årtier, siger Jesper Vangkilde.

Det nye redskab bliver tilgængeligt for alle. Håbet er ifølge Jesper Vangkilde, at især forskere og lærere vil kunne gøre brug af de nye muligheder for at anskueliggøre udviklingen på kloden.

Det er et samarbejde med blandt andet det amerikanske rumagentur Nasa, det europæiske rumprogram Copernicus og EU-Kommissionen, der har muliggjort den nye tjeneste.

Det kræver enorme mængder datakraft at lagre satellitbillederne, gøre dem søgbare og sammenstille billederne i timelapse-videoer.

Men kommunikationschefen forsikrer, at det sker på CO2-neutral vis.

- Alt arbejdet fra Googles side er klimaneutralt. Vores datacentre bliver matchet én til én med vedvarende energi.

- Så det kommer ikke kloden til last, at vi har lavet det her kæmpe arbejde, siger Jesper Vangkilde og nævner, at Google blandt andet har investeret i fem solcelleparker i Danmark.

/ritzau/