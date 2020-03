Skattestyrelsen er klar til at teste systemerne, og cirka 4,6 millioner danskere kan nu se deres årsopgørelse for 2019.

»Vi er klar til at teste systemerne, og det vil vi gerne dele med alle de danskere, der gerne vil se deres årsopgørelse,« siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Officielt er årsopgørelsen klar mandag den 9. marts, men Skattestyrelsen er i gang med at teste systemerne, og derfor har borgerne nu via skat.dk adgang til at se deres årsopgørelse for 2019.

Da årsopgørelsen sidste år åbnede i test, var der 2,7 millioner login på TastSelv-portalen på skat.dk i løbet af den første weekend.

Så er den her! Årsopgørelsen for 2019 er klar. Denne weekend er en testperiode, så systemet kan køre en smule ustabilt.



I morgen tidlig kl.9 sidder vi klar til at svare på generelle spørgsmål på Facebook og Twitter. Du kan også chatte med os på https://t.co/5JDhCEtuat. pic.twitter.com/egXd1jvdyT — Skattefar (@Skattefar) March 6, 2020

B.T. har cirka kl 18.45 forsøgt at logge ind på skat.dk, og her fortæller hjemmesiden, at der er 98.716 i kø.

Det betyder, at der vil gå næsten 60 minutter, før man kan tilgå sin opgørelse.

»Mens vi tester og justerer systemerne, vil man kunne opleve ustabil drift, ligesom der kan være begrænset adgang, hvis man prøver at logge på TastSelv fra udlandet.«

Sådan lyder det fra Karoline Klaksvig.

Hvis man ser på de tidligere år, så får omkring en tredjedel penge tilbage i skat.

Resten skal enten betale penge tilbage eller ikke gøre noget.

»Langt de fleste borgere har ikke ændringer til de informationer, der står på deres årsopgørelser. Vi får langt de fleste oplysninger helt automatisk. Men da vi ikke får alle oplysninger, er det en god ide at tjekke, om indtægter og fradrag stemmer og om alt er med,« siger Karoline Klaksvig.

Hvis du har spørgsmål. kan du både lørdag og søndag henvende dig til Skattestyrelsen.