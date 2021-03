Det er nu muligt for 4,6 millioner danskere at se sin årsopgørelse på Skats hjemmeside. Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Årsopgørelsen er først officielt klar mandag. Men styrelsen er fredag aften klar til at teste systemerne og har derfor givet borgerne adgang til årsopgørelsen på forhånd.

»Mens vi tester og justerer systemerne, vil man kunne opleve perioder med ustabil drift, ligesom der kan være begrænset adgang til TastSelv fra udlandet,« siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen, i pressemeddelelsen.

Umiddelbart inden åbningen sad allerede flere end 100.000 mennesker i kø til at tjekke deres årsopgørelse.

I årsopgørelsen kan man blandt andet se, om man har betalt for meget og skal have penge tilbage, eller om man har betalt for lidt og skylder i skat.

Hvis man skal have penge tilbage i skat, begynder styrelsen at udbetale dem den 9. april.

Især på grund af nysgerrigheden efter om tallene på bundlinjen er røde eller sorte, forventer Skattestyrelsen tung trafik på hjemmesiden.

En kø-funktion på skat.dk forhindrer dog, at der lukkes flere ind, end systemerne kan håndtere.

Lige nu - klokken 18.23 - er der over 194.000 danskere, der har klikket sig ind i den digitale skattekø.

