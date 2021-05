Selvom Udenrigsministeriet har åbnet for rejser flere steder i Europa, betyder det ikke, at du prompte kan pakke solcremen og nyde en forårsferie i udlandet.

Både Malta, Spanien og Portugal, som er de lande, danskere frit kan rejse til, har nemlig regler for indrejsende, som man skal være opmærksom på ved booking.

Også når man kommer flyvende fra Danmark.

B.T. har samlet de nuværende rejserestriktioner for de tre lande, man kan rejse frit til. Informationerne står ligeledes beskrevet på Udenrigsministeriets hjemmeside under de respektive lande.

Malta er et af to lande, hvor du frit kan rejse til. Såfremt du overholder rejserestriktionerne. Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI

Malta

Vi starter på Middelhavsøen Malta, der er det eneste land, som danskere har fuld adgang til.

I Malta står Danmark som et såkaldt 'korridorland', hvilket betyder, at rejsende herfra er tilladt.

Med sig skal man have en negativ pcr-test, som skal være foretaget senest 72 timer før indrejse – og den skal du kunne fremvise i Malta. Hvis du ikke kan fremvise en negativ test i landet, skal du enten tage en test på stedet eller gå i 14 dages karantæne.

Desuden skal du udfylde sundhedsblanketter, som du skal aflevere ved ankomst til Malta.

Gule områder Nedenstående lande og områder er nu gule, hvilket betyder, at Udenrigsministeriet ikke længere fraråder rejse hertil: Hele Malta

Hele Portugal

Regioner i Spanien: Asturien, Baleariske øer (Mallorca, Ibiza m.fl.), Ceuta, Extremadura, Galicien, De Kanariske Øer (Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife m.fl.), Murcia og Valencia. Kilde: Udenrigsministriet.

Spanien

I Spanien forholder det sig anderledes, da der 'kun' er åbnet regionalt.

Regionerne Asturien, Extremadura, Ceuta, Galicien, Murcia og Valencia er åbne for danskerne – og det samme gælder De Baleariske Øer og De Kanariske Øer.

Også her er det et krav, at man kan fremvise en negativ coronatest, der maksimalt må være tre dage gammel.

Ligesom på Malta skal man også udfylde formularer med kontakt- og sundhedsoplysninger. Du kan enten udfylde formularerne tidligst 48 timer inden afrejse – eller ved ankomst i en spansk lufthavn.

Danske turister kan igen rejse til Mallorca. Foto: JAIME REINA

Det er også værd at nævne, at der bliver foretaget en temperaturtagning og visuel inspektion ved indrejse. Viser du tegn på sygdom, skal du tilses af en læge.

'Hvis den rejsende f.eks. har feber eller viser andre tydelige tegn på sygdom, vil vedkommende blive tilset af en læge. Hvis lægen vurderer, at den rejsende skal behandles, videresendes vedkommende til de lokale sundhedsmyndigheder i regionen, der kan beslutte hospitalsindlæggelse eller karantæne,' skriver Udenrigsministeriet.

Opfylder du kravene ved indrejse, slipper du for en karantæneperiode.

I Spanien skal du også være opmærksom på, at der er krav om mundbind i alle offentlige rum.

Mandag meddeler Udenrigsministeriet, at hele Portugal er åben for danske turister. Foto: VIOLETA SANTOS MOURA

Portugal

I første omgang lød det, at det kun var de populære ferieøer Madeira og Azorerne, som var blevet gule – og dermed åbne for rejser. Men fra mandag er hele Portugal malet gul, hvorfor rejser til hele landet bliver tilladt – dog med forskellige krav.

Portugal har krav om, at man kan fremvise en negativ pcr-test ved ankomst. Testen må være maksimalt 72 timer gammel, når man står i en portugisisk lufthavn.

Hvis du flyver til Portugal direkte fra Danmark, skal du ikke i karantæne ved ankomst.

Ved ankomst til regionerne Madeira, Porto Santo og Azorerne skal du være forberedt på 'interne rejserestriktioner', der omfatter formularer, som skal udfyldes enten 48 timer før afrejse eller ved ankomst.

Når du handler, befinder dig i butikker eller tager offentlig transport, skal du også benytte mundbind i Portugal. Det gælder også steder, hvor det ikke er muligt at overholde en sikkerhedsafstand på to meter.

Fælles for Malta, Spanien og Portugal er, at der er forskellige restriktioner, du skal følge under sine ferieophold. Mange lande har også forskellige indrejserestriktioner, selvom du er vaccineret. Restriktionerne kan du finde et overblik over hos Udenrigsministeriet.

Og helt generelt skriver ministeriet om de lokale forhold i alle lande:

'Nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.'

Det var fredag, de nye retningslinjer trådte i kraft i forbindelse med tredje fase af genåbningen, der involverer rejser.

I fase tre lyder det også, at indrejse i Danmark fra et gult land ikke medfører krav om isolation. Til gengæld er der fortsat krav om test efter indrejse – medmindre man er vaccineret eller tidligere smittet.