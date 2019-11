Mange i parforhold lægger al for meget ansvar over på partnerens skuldre. Det handler i stedet om at kigge indad, mener psykolog.

Kender du den om kvinden, der gik alene til parterapi?

Joken findes ikke, men det kan umiddelbart lyde som en selvmodsigelse at gå til parterapi alene.

Ikke desto mindre tilbyder par- og psykoterapeut Karen Østergaard, at den ene part af et forhold kan komme til parterapi solo.

Ifølge Karen Østergaard er november højsæson for denne type terapi, fordi mange synes, der skal ske noget op til jul.

- Der er rigtig mange lige nu. Man kan ikke holde ud til at tænke på, at man skal gå at skændes hele vinteren, siger hun til TV2 Østjylland.

Det kan lige så godt lade sig gøre at redde sit parforhold alene, som hvis man kommer to, mener Karen Østergaard.

- Man er meget tilbøjelig til at give hinanden skylden, når det er blevet koldt i forholdet. Man kan køre rundt i de samme cirkler i årevis, uden at der kommer noget ud af det, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil gerne have mine klienter til at forstå, hvorfor de reagerer, som de gør. Jeg spørger ind til, hvad det er, deres partner gør, som gør dem rasende. Man skal lære at forstå, at den anden er en helt anden person med en helt anden virkelighed og andre behov, siger hun til TV2 Østjylland.

Ifølge Karen Østergaard lægger mange i et parforhold al for meget ansvar over på partnerens skuldre.

Karen Østergaard blev inspireret til at tilbyde parterapi for én, fordi hun fik en del opringninger fra kvinder, der ville høre, hvordan de kunne få deres partner med.

Indtil videre har hun da også kun haft kvindelige klienter til solo-parterapi.

- Mænd synes ikke på samme måde, at det er spændende at krænge sit følelseseliv ud. Mange mænd er også rigtig følsomme over for kritik, siger hun til TV2 Østjylland.

Når Karen Østergaard tager en klient ind, spørger hun ind til klientens barndom, for "vi tager ting fra vores barndom ind i vores forhold."

- Jeg skræddersyer et forløb til den enkelte. Jeg kan fintune nogle ting, så det passer til kvinder eller mænd i forskellige aldre. Jeg tager dem i hånden i et forløb, hvor vi arbejder med den følelsesmæssige rygsæk, og vi snakker meget om kærlighedssprog, siger hun til TV2 Østjylland.

Er det ikke en selvmodsigelse at gå alene i parterapi?

- Det kan du sagtens sige. Det er helt klart bedst, hvis man kan få sin partner med, for det er nemmere end hvis, jeg kun hører på, hvor forfærdelig den anden er.

Nogle vil formentlig sige, at man går bag om sin partners ryg. Hvad tænker du om det?

- Det kan man godt synes, men jeg fortæller dem, at de skal være åbne om det. Jeg siger altid til dem, at de skal sige det derhjemme. At de har et behov for at gøre noget. Man kan ikke forandre et andet menneske, men man kan gøre meget for at forandre sig selv.

Forfatter og livsstilsekspert Julia Lahme mener, at parterapi for én giver god mening. Det skyldes blandt andet en øget bevidsthed om personligt og individuelt ansvar.

- Selverkendelse er en del af tidsånden, og i dag er det en naturlig ting at tage et udpræget individuelt ansvar for parforholdet. Det kan måske også være en god idé at se, hvad man selv kan ændre, inden man hiver sin partner med, siger hun.

Psykolog Helle Hartung, der har praksis i Skanderborg, mener, at alle burde give sit parforhold et tjek en gang om året, ligesom vi gør med vores bil.

- Jeg tror, at denne terapiform er effektiv i forhold til at se egne andele og ændre dem. Vi ved jo, at vi kun kan ændre os selv og ikke andre, siger hun til TV2 Østjylland og fortsætter:

- I almindelig parterapi skal man også arbejde med egne andele af problemet. Dog er noget af det vigtigste at lære at lytte til sin partner og dennes ønsker og behov, og det er det, mange går glip af.

Karen Østergaard ser to typiske mønstre i parforhold, hvor der er langt mellem kyssene.

Mænd passer ofte på sig selv ved at trække sig lidt væk.

- De går lidt mere ind i sig selv. Så bliver de i hvert ikke skuffede eller sårede, siger hun.

Kvinder derimod løber ofte efter deres mand for at blive bekræftet.

- Kvinder er måske ikke altid så tilfredse med sig selv, og mange har en forestilling om, at en anden part skal give den kærlighed, de ikke fik som barn. Hvis hun ikke føler, hun kan få kontakt med ham, bliver hun frustreret og vred, og så begynder hun at skælde ud, og jo mere hun skælder ud, jo mere uduelig føler han sig, siger Karen Østergaard til TV2 Østjylland.

Karen Østergaard har klinik i Aarhus-bydel Risskov. Tilbuddet om at komme alene i parterapi består af af fem skræddersyede sessioner. De fem sessioner koster samlet 4475 kroner.