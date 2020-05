Hvis du er en af dem, der har fået udsat din operation, som følge af Covid-19 epidemien, så er der godt nyt nu.

Danske Regioner og regeringen er nemlig blevet enige om at genindføre de patientrettigheder, som er sat midlertidig ud af kraft på grund af Covid-19.

Patientrettighederne skal - hvis epidemien fortsat er under kontrol - være genindført den 1. januar 2021.

»Det skaber ro og vished for både os og patienterne, og så giver det os mulighed for at planlægge indsatsen i regionerne og på de enkelte afdelinger. Alle regioner er i fuld gang med at genindkalde de patienter, som har fået udskudt en operation eller behandling,« siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

Var det ok, at patientrettighederne blev tilsidesat på grund af Covid-19?

Patientrettighederne indebærer, at patienten skal have et tilbud om udredning inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt, og at patienten ellers får ret til udredning på et privathospital.

Det er aftalt, at forudsætningen for at genindføre patientrettighederne er, at COVID-19 epidemien forbliver under kontrol. Helt præcist betyder det, at antallet af patienter indlagt på intensiv med coronavirus ikke må overstige 50 patienter på landsplan.

Vigtige datoer for patienter 1 juli 2020: Oplysningspligten træder i kraft igen. Oplysningspligten betyder, at hospitalerne senest otte hverdage efter at have modtaget en patienthenvisning eller udredt en patient, skal fortælle patienten hvilke muligheder for behandling, der er. 1. september 2020: Udrednings- og behandlingsretten genindføres i psykiatrien. I psykiatrien har meget behandling været omlagt til telefon og videobehandling under COVID-19. Derfor kan patientrettighederne indføres hurtigere her. 1. januar 2021: Udrednings- og behandlingsretten genindføres i det øvrige sygehusvæsen.

»Vi står heldigvis et bedre sted nu, og vi kan begynde at bevæge os hen mod mere normale tilstande i sundhedsvæsenet,« siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Indtil patientrettighederne genindføres, vil det være en sundhedsfaglig vurdering af den enkelte patient, som bestemmer i hvilken rækkefølge, patienterne kommer til. Det sker med afsæt i Sundhedsstyrelsens faglige plan for øget aktivitet i sundhedsvæsenet.

