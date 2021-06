Kender du det: Du står i kø til coronatest blot for at finde ud af, at du har glemt din pung med dit sygesikringskort derhjemme? Eller er du blot træt af at skulle have det gule kort med, hver gang du skal til lægen?

Så er der godt nyt.

Fra tirsdag kan man nemlig hente sit sygesikring som en app på telefonen, oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Appen 'Sundhedskortet' ligger klar til at downloade til både Android og iOS i App Store eller Play Store, så du altid har dit sundhedskort lige ved hånden.

Hvis du har børn, kan du også automatisk se dine børns sundhedskort i appen.

»I dag har vi altid vores mobiltelefon på os, og med Sundhedskort-appen er man sikker på altid at have sit eget og børnenes sundhedskort lige ved hånden, når man skal til lægen, på apoteket eller ned og have taget en coronatest,« udtaler Sundhedsminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

På Twitter kalder Sundhedsministeren ligeledes den nye app for en 'kæmpe hjælp' netop nu, hvor det er vigtigt med hyppig test og vaccination i Danmark.

Det gule sundhedskort kan nu downloades på telefonen som en app. Det sikrer nem og sikker adgang til ens oplysninger, og forældre får også børnenes kort lige ved hånden. Og så er det en kæmpe hjælp netop nu med hyppige test og vaccination. #dkpol #sundpol pic.twitter.com/hyMPYjQv74 — Magnus Heunicke (@Heunicke) June 1, 2021

Opdateres...