7 kroner og 98 øre, 10 kroner og 15 kroner.

Priserne på mundbind i Aarhus har varieret kraftigt i diverse butikker, siden det i sidste uge blev obligatorisk at benytte mundbind, hvis man skal en tur i offentlig transport.

Men søndag blev prisen sendt helt i bund. I hvert fald hos Aarhus' tre Matas-butikker. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Her er mundbind blevet sat til salg i 50 stk. pakninger til en pris af 99 kroner. Altså 2 kroner for et mundbind.

Efter flere steder med udsolgte mundbind, har aarhusianske butikker fået lov til at købe mundbind fra de nationale lagre. I alt vil der kunne sendes fem millioner mundbind til Aarhus.

Af den grund sælger Matas nu mundbind.

»Corona-situationen i Aarhus er alvorlig, og derfor skal alle kræfter sættes ind for at bremse epidemien,« sagde borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse lørdag aften.

Hos Bruuns Apotek i Bruuns Galleri i Aarhus har mundbind været en smule dyrere, end det man ser i Matas.

50 stk. for 178 kroner - rundt regnet 3,5 kroner pr. mundbind. Men der er en mulighed for, at prisen er nede på Matas' niveau, når der åbnes mandag morgen. Det skriver Jyllands-Posten.

»Jeg skal give 100 kr. til grossisten, men lige nu pingponger vi med, hvad der er ret og rimeligt. Det er der, avancen ofte ligger, men i denne situation kunne den måske godt være mindre. Det vil jeg ikke have nogen problemer med. Jeg tænker, at vi har fundet en fælles pris, når vi åbner i morgen (mandag, red.),« siger apoteker Lene Hurup Kristoffersen til mediet.

Som nævnt indledningsvist er priserne på mundbind forskellige fra sted til sted. I 7-Eleven koster et mundbind eksempelvis 15 kroner pr. stk.