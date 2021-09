Nu sætter Sundhedsstyrelsen sammen med Salling Group slutspurten ind for at få de sidste danskere vaccineret.

Derfor bliver der pop-up vaccinationssteder i udvalgte varehuse, herunder i Bilka i Skalborg 11. september.

Det oplyser både Sundhedsstyrelsen og Salling Group i en pressemeddelelse.

»Der er lokalt forskel på, hvor mange der bliver vaccineret. Især unge har ikke fået første stik,« siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i pressemeddelelsen.

Derfor skal udvalgte varehuse hjælpe til med vaccinationsindsatsen. Samtidigt vil både DGI, Dansk Idrætsforbund og brancheorganisationer såsom SMV Danmark informere deres medlemmer om muligheden for at blive vaccineret.

»Vi vil gerne sikre, at tilbuddet om vaccination er så tilgængeligt som muligt, så der for eksempel er mulighed for at få et stik, samtidig at man ordner sine indkøb eller andre daglige opgaver,« siger Søren Brostrøm i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Samtidig har detailhandlen rigtig mange unge medarbejdere, og her kan branchen være med til give unge den information, de har brug for, til at træffe deres valg om vaccination. Det kan blandt andet være informationen om, at man ikke længere skal bestille tid for at få sin vaccination.«

Indtil videre har 75,4 procent af befolkningen påbegyndt deres vaccinationsforløb. Det svarer til cirka 4,4 millioner personer, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

På nuværende tidspunkt regnes 72,5 procent af befolkningen som færdigvaccineret. Det er cirka 4,2 millioner borgere.

Myndighederne har et mål om, at 90 procent af alle, der er inviteret til coronavaccination, har fået første stik inden 1. oktober. I øjeblikket ligger det tal på 86 procent, og det skal varehusene altså hjælpe med at hæve nu.