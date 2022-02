Hvis du skal giftes på rådhuset i Aarhus, så kan du fremover blive viet med ord skrevet af popkongen Thomas Helmig og tidligere supermodel Renée Toft Simonsen.

De står nemlig bag et helt nyt vielsesritual, der kan bruges ved borgerlige vielser på rådhuset.

Aarhus-parret er udvalgt af aarhusianerne selv, der for to år siden kunne stemme på, hvilken aarhusianer, de synes, skulle skrive et nyt vielsesritual til byen.

Med hundredvis af forskellige bud var der dog en tydelig tendens: Folk var vilde med Helmig og Toft Simonsen.

Derfor kontaktede kommunen parret, der med glæde ville skrive et nyt ritual, som brudepar allerede i næste uge kan blive viet til.

Parrets nye vielsesritual: Kære Brudepar, Først vil jeg byde jer og jeres gæster hjerteligt velkommen her i vielseslokalet på Aarhus Rådhus. I har i dag valgt at indgå ægteskab. Der ligger helt sikkert mange tanker og ikke mindst stor kærlighed til grund for det valg. Det væsentlige er, at det ER et valg. Kærligheden er et valg. At elske et andet menneske og at blive elsket er en af de største gaver, livet byder på. På samme tid er det at elske et stort stykke arbejde, for i hjertet findes alle årstider. I dag er en glædens dag, en festdag, fordi det er dén dag, hvor I to lover hinanden at holde ud og holde fast. Lover hinanden at elske og ære. Lover hinanden at lytte og lindre – lover hinanden hinanden! Med ønsket om, at I må vælge kærligheden igen og igen hver eneste dag, resten af jeres liv, vil jeg nu bede jer bekræfte, at I her giver hinanden jeres ja. Og med de ord vil jeg nu gå over til det mere formelle vielsesritual. Kilde: Aarhus Kommune

»Vi var meget beærede over, at aarhusianerne pegede på os, og gik til opgaven med stor ydmyghed. Vi har aldrig før været »på arbejde« sammen.«

»Det førte til mange, lange samtaler om, hvilke værdier vi, hver især, synes lægger til grund for et godt ægteskab, og det var faktisk både sjovt og lærerigt,« fortæller Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig i en pressemeddelelse.

Ideen om et poetisk ritual er lånt fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som fik den afdøde digter Benny Andersen til at skrive et vielsesritual.

Det er en tekst, som parret selv har oplevet under en vielse, da de sidste år deltog ved et bryllup i Lyngby-Taarbæk.

Det nye ritual er skrevet i et mere nyt og moderne sprog, der er mere tidssvarende end det gamle, forklarer Rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad (RV).

Omdrejningspunktet er det samme, som vielsen handler om: Kærlighed.

Tirsdag var kendisparret på besøg på Aarhus Rådhus for at underskrive det nye ritual.

»Jeg er enormt glad for, at Aarhus får et nyt vielsesritual. Jeg har ofte fornøjelsen af at vie glade, forelskede mennesker, og så kan det godt virke lidt underligt at bruge nogle ord og vendinger, der ligger forkert i munden,« siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (RV) og fortsætter:

»Både Renée og Thomas personificerer Aarhus og har gennem årene skrevet og fortalt åbent om deres egen kærlighed. Derfor er jeg enormt taknemmelig over, at de har påtaget sig opgaven.«

Det vigtigste for rådmanden er, at borgerne er blevet inddraget i processen, så de nu kan blive viet til ord, der passer bedre ind i et nutidigt perspektiv.

Men ønsker man ikke at blive viet til Aarhus-parrets ord, så kan man naturligvis vælge standardformuleringen eller andre ord, siger rådmanden.