Fra 1. september kan drengebørn få en HPV-vaccination kvit og frit. Det er selvsagt en glædelig nyhed.

»Kræftens Bekæmpelse har set frem til denne dag, hvor drengene nu endelig kommer med i vaccinationsprogrammet. For HPV rammer ikke kun piger, og både mænd og kvinder kan få kræft, som skyldes en HPV-infektion,« siger Janne Villemoes Bigaard, overlæge i Kræftens Bekæmpelse.

Hvert år bliver 580 danske kvinder og 230 danske mænd ramt af kræft, som skyldes HPV.

I de seneste ti år er det kun piger, der har fået tilbudt en gratis HPV-vaccine, men det ændres altså nu, oplyser indsatsen STOP HPV i en pressemeddelelse tirsdag.

Fakta I Danmark er der hvert år omkring 580 kvinder og 230 mænd, der får kræft, som skyldes HPV.

Mange af de tilfælde kan undgås med HPV-vaccination. Man kan blive smittet med HPV, første gang man har sex eller anden intim kontakt.

Kondom forhindrer ikke smitte med HPV, fordi virus kan sidde på huden omkring kønsorganerne.

HPV er den hyppigste seksuelt overførte virus i Danmark, og lige nu er omkring fire ud af ti unge under 30 år smittet med HPV.

HPV-vaccination beskytter mod størstedelen af alle tilfælde af livmoderhalskræft, analkræft samt kræft i skeden og kvinders ydre kønsorganer.

HPV-vaccinen beskytter også mod kønsvorter, som der hvert år er cirka 12.000 danskere, der bliver behandlet for. Hvis du er i tvivl, så tag en snak med din læge. Du kan også læse mere på https://www.stophpv.dk/ og

følge os på Facebook-siden ’Stop HPV – bliv vaccineret’.

Drenge, der fyldte 12 år den 1. juli i år eller senere, kan nu få en gratis vaccination.

Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen håber, at mange vælger at tage mod tilbuddet.

I det seneste år så man en stigning på 20 procent af piger, der blev vaccineret mod HPV.

Der var sammenlagt 40.000, som valgte at tage imod tilbuddet.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut er 61 procent af pigerne fra årgang 2003 – altså de piger, som bliver 16 i år – nu færdigvaccineret.

For to år siden gjaldt det kun 28 procent af pigerne.

»Det er dejligt at se, at pigerne og deres forældre tager godt imod tilbuddet om at blive vaccineret mod HPV. Og vi håber selvfølgelig at tilbuddet til drengene vil blive tage lige så godt imod,« siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen og uddyber:

»HPV-vaccination beskytter nemlig drengene mod både analkræft og kønsvorter.«