De fleste har prøvet det.

Du er kommet hjem fra den opslidende IKEA-tur, som tog markant længere tid end forventet, og nu skal du til at samle møblerne. Det ser let ud på tegningen, men fem timer senere er du ved at rive håret ud og krybe sammen i fosterstilling.

Ja, det er ikke altid lige let at samle et IKEA-møbel, men det kan være, at det ændrer sig i fremtiden.

Det skriver Dagbladet.

Fremover vil flere produkter nemlig, med alt sandsynlighed, få et lettere monteringssystem, som gør, at du hverken skal bruge skruer, bolte eller unbrakonøgler.

Systemet blev første gang introduceret i 2016 på IKEA-bordet 'Lisabo', og siden har også hyldesystemet 'Platsa' brugt det.

»Sammenføjningerne på 'Platsa' kaldes 'wedge dowel system', og det gør samlingen af produktet lettere,« siger Dan Sandmoen, som er pressechef for IKEA Norge.

Systemet mindsker samtidig risikoen for at beskadige møblerne i sammenføjningerne, når det samles.

»Møblets dele kan klikkes på plads uden brug af værktøj og lige så let skilles igen uden at gøre skade på produktet.«

»IKEA ser på muligheden for at bruge systemet på flere produkter fremover. Det er også med bæredygtighed i tankerne, da det vil betyde, at der skal bruges færre dele for at samle møblerne,« lyder det fra pressechefen.