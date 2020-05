Listen over tilladte fornavne bliver længere og længere, og det er der flere gode grunde til, fortæller navneforsker Michael Lerche.

Han forklarer, at man både er mere tilbøjelig til at godkende navneforslag i dag, men at der også er mange udenlandske navne og navne fra spilverdenen, der ønskes på listen.

Foruden de mennesker med udenlandske rødder, der ønsker navne fra fremmede egne godkendt, så er der også dem, der er vilde med en helt anderledes slags eksotiske bud, siger forskeren til Politiken.

»I spiluniverser finder man mange kaldenavne, som kan blive legitime nok i fremtiden,« siger Michael Lerche Nielsen og uddyber:

»Det hele er blevet mere flydende, og jo mere man lever i en digital og analog verden, jo mere spændende kan det blive at tage netop de navne som almindelige navne.«

Hvis du ønsker, at din søn skal hedde noget, som man ikke lige støder på i en hver folkeskoleklasse, så er navnet Piphat fra Thailand, nu godkendt.

Andre usædvanlige drengenavne, der er kommet med på listen, er for eksempel Bertran, Bjarkeizac, Brooks, Delaney, Galen, Ibraaheem, Julianvitus, Kyler, Laui, Magnusdakki, Margon, Name, Piphat, Robiel, Sal, Sand, Slaven og Zenith.

Og også for piger er der nu kommet en hel række nye navne at vælge imellem.

Her kan blandt andet fremhæves navnene Ajsel, Alminda, Amaliatusshaliha, Anhild, Anniinet, Arnbjørk, Bjørch, Cahlina, Diddedarling, Elmirah, Everest, Isabellaelysa, Louiziana, Mercury, Miemaia, Natasiaa, Normabell, Riemaliah, Selien, Smiley, Soffhie, Stinnelinn, Story, Trineemei, Zozo og Æmma.

Michael Lerche Nielsen fortæller, at der bliver godkendt over 3000 nye navne om året.

Tilbage i 2006 lavede man en ændring af loven, som gjorde det muligt i højere grad at kalde sit barn lige det, man ønsker.

Så hvis man vil have ens barn, skal kaldes noget ud over det sædvanlige, kan man også vælge at navngive sin søn Awesome, Cello eller Brormand, eller sin datter Musling, Ninja eller Nitte. Navne, som har været godkendt i et stykke tid.