Drømmer din søn om at blive filmstjerne, så har I nu muligheden for at prøve drømmen af til casting for en stor filmsatsning på Fyn.

»Det skal helst ikke være en, der taler jysk eller hellerupsk, ellers hænger historien ikke sammen,« siger Jette Termann, der er casting director på Anders Walters stort anlagte spillefilm, der optages på Fyn til foråret.

Anders Walter vandt i 2014 en af de prestigefyldte Oscars for kortfilmen ‘Helium’, og nu leder han altså efter en dreng på 11-13 år til en ny storfilm om Anden Verdenskrig på Fyn.

Udover at drengen gerne skal have lidt fynsk accent, så drømmer caster fra Nordisk Film, Jette Termann, om at finde en dreng, der ikke er så høj. Mere præcist i højden 1,40 – 1,60.

»Så han skal stadig ligne et barn, og det kan være svært, de er jo så høje i dag,« siger casteren, der fortæller, at hun allerede har haft flere drenge til casting før sommerferien, som allerede nu er vokset 10-15 centimeter. Højden og accent er dog ikke de eneste grunde til at kigge på Fyn.

»Kunne vi nu finde en ny, som vi kunne øve op, så vil det være helt fantastisk,« siger Jette Termann.

Overvejer du, at tage sønnike med til castingen, så er der ikke noget at være nervøs for ifølge casteren. Selve castingen foregår nemlig langtfra på den klassiske måde, med et manuskript og stirrende øjne.

»Der er ikke noget, de ikke kan finde ud af. Jeg laver en lille præsentation, hvor jeg snakker med dem, og så laver jeg noget improvisation med dem. De skal ikke læse noget,« fortæller casteren.

Filmen hedder 'Befrielsen' og handler om nogle af de 250.000 tyske flygtninge, som fra februar til maj 1945 kom til Danmark.

Filmen er baseret på virkelig hændelser fra Ryslinge Højskole på Fyn, som var et af stederne, hvor de tyske flygtninge blev indkvarteret. Rollerne kan derfor også betegnes som af tungere karakter, fortæller Jette Termann.

»Jeg græd, da jeg læse manuskriptet sidst,« tilføjer hun.

Castingen finder sted 14. november mellem 10–15 på Milling Hotel Plaza i Odense. Efter planen skal optagelserne til filmen ske i marts og april 2022.