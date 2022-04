Så er der måske snart godt nyt til danskere med penge på kontoen.

To af landets største banker forventer nemlig, at det snart kan være fortid at betale negative renter på indlån.

Ifølge Finans vil det allerede være i år eller i løbet af næste år, at det med sandsynlighed kan være slut for bankerne med at kræve negative renter for indlån.

De såkaldte negative renter betyder, at du i mange pengeinstitutter kan opleve at skulle betale for at have penge stående i banken. I mange banker betyder det, at kunderne skal betale negative renter for indestående over en grænse på typisk 100.000 kroner.

Men den seneste tids rentestigninger ventes at sende de styringsrenter i vejret, og den spiller ind på netop den rente, som bankerne opkræver af deres kunder.

»Vi forventer, at styringsrenterne begynder at stige i EU og Danmark i løbet af efteråret. Enten sidst i år eller i begyndelsen af næste år forventer vi nulrenter.«

Det siger Mads Skovlund, bankdirektør i Nordea med ansvaret for de danske privatkunder, til Finans.

Og når de såkaldte styringsrenter stiger, vil banken formentlig følge trop ved at gøre op med de negative renter, lyder det.

B.T. har tidligere skrevet en artikel om, hvordan man bedst undgår bankernes negative renter. Den kan du læse her.