Selvom det i København kan være svært at finde en ledig parkeringsplads, kan det nu meget vel også blive dyrere at parkere.

Socialdemokratiet og SF foreslår at indføre betalingsparkering om søndagen i København. Det vil betyde, at bilister ikke længere kan parkere gratis i betalingsområdet mellem lørdag klokken 17 og mandag klokken 8.

Det fremgår af et forslag, som er på dagsordenen i Borgerrepræsentationen på torsdag.

Ifølge medlem af Økonomiudvalget Jonas Bjørn Jensen (S) skal forslaget blandt andet få bilister fra nabokommuner til at droppe bilturen til København om søndagen, så lokale københavnere har lettere ved at finde en parkeringsplads tæt på bopælen:

»Vi skal se på incitamentet til tage bilen ind til byen. Hvis du bor i Herlev og kan parkere gratis ved Parken om søndagen, hvorfor skulle du så vælge at tage et tog ind til byen? Forhåbningen er, at vi kan gøre det mere attraktivt at tage offentlig transport, hvis det koster penge at parkere om søndagen.«

S-politikeren mener med andre ord ikke, at forslaget vil forværre københavnernes muligheder for at parkere:

»De politikere, der vil stille sig imod forslaget, vil jeg spørge: Hvem er I politikere for? Kæmper I for borgerne i nabokommunerne og deres ret til at køre ind i København og forurene byen og tage københavnernes parkeringspladser? Eller er I politikere for de københavnere, der har en beboerlicens og har svært ved at finde en parkeringsplads?«

Jonas Bjørn Jensen er bekendt med, at færre på den måde vil tage turen ind til byen for at lægge penge i de københavnske forretninger. Det må vi leve med, mener han.

»Jeg tror ikke, at det vil gøre kæmpestor skade på det københavnske erhvervs- eller kulturliv. Måske vil der komme færre besøgende, men omvendt vil det også skabe mere plads til københavnerne,« siger han.

Socialdemokraten oplyser samtidig, at tiltaget vil medføre en CO₂-reduktion på 6.500 ton årligt.

Det er ikke første gang, at forslaget er til debat på Københavns Rådhus.

Forslaget er beskrevet i et notat, som blev udarbejdet som optakt til efterårets budgetforhandlinger, men det var ikke en del af det endelige budget, som Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti blev enige om.

Socialdemokratiet stod uden for budgettet, men sammen med SF foreslog partiet det som en del af deres alternative budgetforslag. Nu håber partierne, at de kan samle flertal bag forslaget:

»Jeg er overbevist om, at et stort flertal af Borgerrepræsentationens politikere bakker op om forslaget. Men jeg er nysgerrig på at se, om partierne bag sidste års budget – herunder Enhedslisten – har en lokumsaftale eller en musketered om, at de ikke vil stemme for forslaget,« siger Jonas Bjørn Nielsen og kalder det »helt vanvittigt«, hvis Enhedslisten ikke vil stemme for forslaget.

Berlingske har spurgt Enhedslisten, om partiet vil stemme for forslaget, og teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) undrer sig over forslaget:

»Jeg havde forslaget om at indføre betaling for parkering om søndagen med til budgetforhandlingerne sidste år. Det havde S og SF ikke, og derfor var der heller ikke flertal for det i den budgetaftale, som blev lavet. Men jeg glæder mig over, at det nu er et ønske fra S og SF, for det øger jo sandsynligheden for, at vi kan få det med i den næste budgetaftale,« skriver hun til Berlingske.

Teknik- og miljøborgmesteren oplyser yderligere, at Enhedslisten vil stille et ændringsforslag om, at forslaget først skal behandles til efteråret i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2024.

