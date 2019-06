De sidste fire måneder har det været muligt for danske par at betale for at få en baby af et bestemt køn i udlandet.

Et dansk firma udbyder rejser til Georgien, hvor forældre for omkring 40.000 kroner kan vælge, om de vil have en dreng eller en pige.

Lige nu er omkring 15 danske par i systemet med henblik på at modtage behandlingen, fortæller direktør for Kirurgirejser, Atef El-Kher.

Kirurgirejser begyndte i 2014 at tilbyde danskere, at de ved hjælp af fertilitetsbehandling i udlandet kunne betale for at få en baby med et bestemt køn, også kaldet kønsselektion, der er ulovligt i Danmark. Atef El-Kher fortæller, at der var lidt over 100 danskere om året, som betalte for kønsselektion, men Kirurgirejser lukkede ned for tilbuddet, fordi de havde problemer med den klinik på Cypern, de dengang samarbejdede med.

Nu har Kirurgirejser fundet en ny samarbejdspartner, og debatforummet for gravide Min-Mave.dk vidner om, at flere danske kvinder har været i udlandet for at få en baby af et bestemt køn eller planlægger det. En bruger skriver:

En anden kvinde efterlyste i oktober sidste år andre kvinder, der gerne ville betale for kønsselektion i udlandet:

Ifølge Atef El-Kher er 99 procent af de henvendelser, Kirurgirejser har fået, fra par, der har tre eller fire børn af samme køn.

Uanset årsagen er det dog dybt problematisk at forældre tager til udlandet for at få fertilitetsbehandling udelukkende med henblik på at få et barn af et bestemt køn, mener formand for Etisk Råd, Anne-Marie Axø Gerdes, der også er klinikchef på Rigshospitalets Genetiske Klinik og professor ved Københavns Universitet.

»Kønnene er ligestillede og ligeværdige, og at fravælge et kommende barn udelukkende på baggrund af, at det ikke er af et bestemt køn, strider i mod de værdier. Ligeværd mellem kønnene er et vigtigt etisk aspekt,« siger Anne-Marie Axø Gerdes og pointerer, at det at vælge et barn til eller fra på baggrund af køn hører i samme kategori som at stille krav til en bestemt højde, hår- eller øjenfarve.

»Det bevæger sig hen mod, at alt skal være planlagt, og man kan komme derud, hvor man slet ikke varetager det kommende barns interesser. Jeg mener, at børn har ret til en åben fremtid, og jo mere man designer babyer, desto mindre åben bliver den fremtid.«

Hun påpeger, at fertilitetsbehandling er omfattende og kan være hårdt og have store omkostninger for de kvinder, der gennemgår det.

»Jeg kan godt forstå ønsket om at opleve at få børn af begge køn, men det er at overskride en grænse at opnå det gennem fertilitetsbehandling. Efter min mening bør fertilitetsbehandling som hovedregel kun tilbydes personer med nedsat fertilitet, eller når der er alvorlige arvelige sygdomme i familien.«

Sådan foregår kønsselektion gennem Kirurgirejser Når et par henvender sig med henblik på at få kønsselektion starter man med at finde ud af, hvilken behandling parret skal have, fortæller direktør i Kirurgirejser, Atef El-Kher

Herefter skal kvindens fertilitet og mandens sæd undersøges, og så skal kvinden i hormonbehandling.

Når kvinden har været i hormonbehandling, skal hun have taget æg ud. og manden skal donere sæd. Det sker på en klinik i Georgien.

Efterfølgende bliver æg og sæd sendt til et laboratorium i USA, hvor kvindens æg bliver befrugtet med mandens sæd. I laboratoriet udtager man en enkelt celle fra æggene for at bestemme, om ægget vil udvikle sig til et foster af hun- eller hankøn.

Et befrugtet æg, der vil udvikle sig til det ønskede køn, bliver sat op i kvindens livmoder. Kilde: Direktør for Kirurgirejser Atef El-Kher og Kirurgirejser.dk

Direktør i Kirurgirejser, Atef El-Kher ser ikke noget problem i at tilbyde kønsselektion, selv om det er ulovligt i Danmark.

»Vores holdning er, at vi tilbyder muligheden, og så er det op til den enkelte at vurdere, om det er etisk eller uetisk. Men har du en interesse i det, så hjælper vi.«

