Børn ned til 15 år kan nu selv bestille en coronatest i hvide telte. 12-14-årige skal have forældres accept.

Fra torsdag kan børn ned til 12 år få en coronatest i de hvide testtelte, der er opstillet 16 steder i Danmark.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Børn mellem 12 og 17 år har hidtil skulle testes på sygehusene, og det har tidligere krævet en henvisning fra lægen.

Men nu bliver der åbnet for børn ned til 12 år, der vil kunne få en test uden en henvisning fra deres læge.

Børn ned til 15 år kan selv booke en tid på hjemmesiden coronaprover.dk med NemID, mens børn mellem 12-14 år skal have deres forældre til det.

- Vores strategi til at kontrollere Covid-19-epidemien hviler på test, opsporing og isolation.

- Og det er afgørende for bred testning i samfundet, at vi har en let adgang til at blive testet, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

- At børn og unge over 12 år nu også får mulighed for at blive testet i samfundssporet, er derfor en vigtig udvidelse i vores testindsats, ligesom forældres mulighed for digital booking nu gør det mere enkelt for eksempel at få testet hele familien, siger han.

Børn på 11 år eller mindre skal fortsat testes for coronavirus i sygehusenes testfaciliteter. Det kræver en henvisning fra lægen.

Begrundelsen for, at de mindste børn skal omkring sygehuset, er, at det kan være en voldsom oplevelse at blive testet.

På sygehusene er der personale, som er særligt uddannet til at tage sig af børn, skriver Sundheds- og Ældreministeriet.

Siden slutningen af maj har alle voksne over 18 år kunnet bestille en coronatest i de hvide telte uden en henvisning fra lægen.

Der er indtil videre foretaget knap 1,1 million coronatest i Danmark. Omtrent en fjerdedel er foretaget i de hvide testtelte. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

/ritzau/