Nu må barer og caféer igen åbne, lød det fra Mette Frederiksen torsdag efter lang tid med forhandlinger partierne imellem.

Men kan det overhovedet betale sig at åbne, hvis man er en lille bar uden særlig store muligheder for at overholde de to meters afstand?

Spørger du Ralf Simon Larsen, der ejer Byens Kro i København, så er svaret nej.

»Hvis de udfaser hjælpepakkerne, så kan jeg lige så godt holde lukket,« siger han.

Sådan ser der ud indedør i kroen Foto: Privatfoto Vis mere Sådan ser der ud indedør i kroen Foto: Privatfoto

Han var faktisk skuffet, da han torsdag aften sad og hørte Mette Frederiksen tale på tv'et.

»Jeg ville næsten hellere have, at hun havde sagt, jeg skulle holde lukket,« siger barejeren.

På en god aften var der før coronakrisen op til 80 mennesker på den lille bar, nu er der ikke plads til meget mere end 10 mennesker under de nye retningslinjer - måske endda færre.

»Med kun 10 mennesker, så kan det sgu ikke løbe rundt for mig,« siger Ralf Simon Larsen.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Da man for cirka to måneder siden besluttede at lukke Danmark ned, besluttede han også at fyre samtlige af sine medarbejdere.

»Jeg vil jo meget gerne ansætte dem igen, men det ser ud til, at jeg må stå i baren alene i mange måneder endnu, hvis det fortsætter, som det ser ud til at fortsætte,« siger han.

Lige nu klarer han sig kun lige med regeringens hjælpepakke.

Åbningen af barer, caféer og restauranter sker den 18. maj.