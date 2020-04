De seneste måneder har ankomsthallen i lufthavnen lagt scene til store følelser, når det er lykkedes danskere at komme hjem til familien og en tryg hverdag.

Lige præcis den dag har Alex set frem til i 17 måneder. Og nu - selvo m coronaen spænder lidt ben - ser det ud, som om det snart kommer til at ske.

Ligesom Mint i Køge var Alex en af de børn, som efter en integrationsvurdering blev udvist af landet.

I november 2018 måtte han som 15-årig derfor tage afsked med sin mor og papfar i Københavns Lufthavn.

Siden har han boet i Thailand, mens hans mor Aoy har boet i Danmark og passet sin nyåbnede frisørbutik her.

Men 1. januar i år trådte en ny lov i kraft, som gav familien en ny mulighed for at bo sammen i Danmark.

Alex fik ligesom de 82 andre børn, der var fanget i en uforklarlig lovgivning, muligheden for at søge igen.

»Jeg har hele tiden haft troen på, at det nok skulle lykkes til sidst, men vi har været ret nervøse, for man hører jo kun om alle dem, der får afslag,« siger Thomas Rasmussen, der er papfar til Alex.

Nu er Alex endelig klar til at rejse tilbage til sin mor i Danmark. Foto: Privatfoto Vis mere Nu er Alex endelig klar til at rejse tilbage til sin mor i Danmark. Foto: Privatfoto

Og to-tre gange om dagen har de fra Alex i Bangkok fået spørgsmål: »Er der noget nyt? Er der noget nyt?«

Selv om loven nu er på plads, var den nyopståede coronakrise dog lige ved at spænde ben for det hele.

Alex nye ansøgning om ophold skulle nemlig indleveres i Thailand, og da han er mindreårig, var Alex’ mor Aoy nødt til at rejse derned for at aflevere den for ham.

»Hun kom hjem lige ugen før, det hele brød sammen, og verden lukkede ned. Så det var i absolut sidste øjeblik,« siger Thomas Rasmussen.

Og mens de har ventet på svar, har Alex og hans forældre levet i hver deres del af verden.

Aoys frisørbutik har ligesom alle andre frisører været lukket ind til i mandags. Og i Bangkok har Alex også levet under lockdown og de seneste måneder været hjemme fra skole på grund af sommerferie.

I slutningen af sidste uge dumpede den så endelig ned i e-Boks: Opholdstilladelsen.

»Og her til morgen har han været forbi visumkontoret og har fået sat det ind i sit pas. Han kan slet ikke vente,« siger Thomas Rasmussen, der er imponeret over, hvordan Alex har tacklet hele situationen:

»Han har bare været så sej og holdt modet oppe. Jeg ved sgu ikke, om jeg kunne have gjort det samme, hvis jeg var på hans alder.«

Imens har Alex passet sin skole i Bangkok, holdt sig væk fra ballade og samtidig holdt kontakt til vennerne her i Danmark, som han nu også glæder sig til at se igen.

Som verden ser ud lige nu, må han dog igen væbne sig med lidt tålmodighed.

Thomas Rasmussen vidste onsdag morgen ikke, om Alex kunne få lov at rejse ind i Danmark med de regler, der lige nu er.

I løbet af onsdag er de ‘anerkendelsesværdige formål’ dog blevet præciseret på coronamsitte.dk, så ‘børn, der indrejser til en dansker eller en herboende udlænding, såfremt det tilrejsende udenlandske familiemedlem i øvrigt lovligt kan indrejse i Danmark’, nu godt må indrejse i landet.

»Det er jo godt nyt. Så skal vi bare finde ud af, hvornår han kan komme med et fly,« siger Thomas Rasmussen og fortsætter:

»Vi har jo selvfølgelig travlt, fordi vi bare gerne vil være sammen, men vi har ikke mere travlt, end at vi skal have helt styr på, at han ikke risikerer at strande i en eller anden lufthavn.«

Alex er ikke den eneste af de udviste børn, der nu helt lovligt kan få lov at bo med sin familie i Danmark. I marts fik Mint sin opholdstiladdelse.