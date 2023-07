Thy er tilsyneladende gået helt og aldeles i hjertet hos amerikanerne.

For nu bliver den nordjyske landsdel igen fremhævet hos et stort medie over there.

Som det lyder hos CNN appellerer 'Cold Hawaii' med sin 'kystlinje dækker af klitter, hvor fiskerlejer og surfkultur blandes i hyggelige kystbyer som Agger og Hanstholm'.

Artiklen fremhæver en række, alternative steder, som amerikanske turister bør besøge i Europa fremfor de mere velkendte sydeuropæiske destinationer.

Fiskebåde og surfere i Klitmøller. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Fiskebåde og surfere i Klitmøller. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Her nævnes 'Nordjylland, Danmark' som den allerførste – selvom det nærmest kun er Thy, der omtales.

Der lokkes også med et besøg hos Michelin-restauranterne Tri i Agger (igen i Thy) og Villa Vest i Lønstrup (dog ikke i Thy).

Og så fremhæves det, hvordan det er muligt at flyve direkte fra den nyligt anlagte direkte rute fra Newark-lufthavnen ved New York til Aalborg, så 'det gør det lettere end nogensinde at komme til regionen fra USA'.

Det er kun en måneds tid siden, at B.T. senest kunne fortæller, hvordan det amerikanske magasin 'Vogue' ligeledes storhyldede landsdelen på Jyllands nordvestlige skulder.



»Det, der er smukt i alt det her, er, at vi får anerkendelse for at være dem, vi nu engang er. Og bliver set. Alt det der med Udkantsdanmark har bare givet sådan nogle hak i tuden,« som Thy-turistchef hos Visit Nordvestkystenturistchef Mai Manaa dengang sagde:

»Men vi er trasket videre i vores signatur, og så kommer der nogen udefra og synes, at vi er så 'awesome'. Vi er autentiske. Det giver et koloenormt skulderklap. Det er bare … wow. Og det er jo også bare rart at føle sig set.«

Tidligere har også Forbes og The New York Times fremhævet Thy.

Hos CNN optræder også eksempelvis schweiziske Sankt Moritz, norske Senja, spanske Costa de la Luz, Alentejo i Portugal og Montenegro på den anderledes liste over europæiske turistmål.