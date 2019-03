Det har længe været en torn i øjet på københavnere, at fortove og offentlige pladser stadig oftere flyder med elektriske løbehjul, der er efterladt på må og få.

Men det skal være slut nu, hvis det står til Københavns Kommune.

For selvom det i januar blev lovligt at køre el-løbehjul på cykelstierne, har to store udlejningsselskaber af de hundredvis af løbehjul i hovedstaden ikke haft lov til at udleje de tohjulede fra offentlige arealer.

For at komme den ulovlige udlejning til livs truer Teknik- og Miljøforvaltningen nu virksomhederne Tier og Voi med eventuelle politianmeldelser, skriver forvaltningen i en pressemeddelelse.

»Vi har nu i en længere periode fulgt udviklingen på området. På baggrund af vores egne tilsyn og henvendelser fra københavnerne kan vi konstatere, at der finder udlejning sted fra kommunens arealer. Det er i strid med reglerne, hvilket vi af flere omgange har understreget over for virksomhederne,« udtaler enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Mikkel Halbye Mindegaard, og fortsætter:

»Derfor vil vi nu stille krav om, at de fjerner deres løbehjul og cykler fra kommunens arealer, hvor de optager plads på både fortov og i cykelstativer.«

»Samtidig skal virksomhederne sikre, at køretøjerne i fremtiden kun kan udlejes og afleveres på de steder, hvorfra udlejning er tilladt.«

Ifølge forvaltningen er der ‘udførlig dokumentation’ for, at de gældende regler på området ikke overholdes. Og hvis det fortsætter, vanker der bøder.

El-løbehjul er blevet lovlige at køre på cykelstierne. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere El-løbehjul er blevet lovlige at køre på cykelstierne. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen

»Efterleves påbuddet mod forventning ikke, kan vi enten politianmelde virksomhederne eller selv køre ud og fjerne deres køretøjer fra offentlige arealer på virksomhedernes regning,« siger Mikkel Halbye Mindegaard.

Ifølge Growth Marketing Manager i Tier, Noah Kruse, holder selskabet sig inden for reglerne.

»Fra nu af udlejes vores scootere fra privat ejendom, og de bliver indsamlet af vores lokale partnere, herunder fra offentlige arealer, hver nat for at opretholde og sikre den optimale tilstand for hver scooter,« siger han.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Voi.