'Covidhagen'.

København er lige nu den kommune i landet, hvor smitteniveauet er størst.

Torsdag var der 3.383 nysmittede københavnere, viser en opgørelse fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Her kan man yderligere se, at én bestemt bydel har slået lokal rekord som følge af et hidtil uset højt incidenstal på bydelsniveau. Det vender vi tilbage til om lidt.

Den seneste uge er 18.849 af byens borgere konstateret smittet, viser seneste opgørelse fra Statens Serum Insitut.

Det giver København et incidenstal på 2.939 smittede pr. 100.000 indbyggere de sidste syv dage.

Smitten er nogenlunde ligeligt fordelt mellem bydelene, hvor Nørrebro fortsat har højeste incidens.

På Nørrebro er helt præcist er 3.176 pr. 100.000 indbyggere smittet den seneste uge, fremgår det af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opgørelse.

Sådan fordeler smitten sig i Københavns Kommune Her kan du se, hvordan smitten ser ud i de ti bydele i Københavns Kommune. Tallet er incidens, altså smittede pr. 100.000 indbyggere den forudgående uge. Tallene er opgjort 06. januar 2022. Brønshøj-Husum: 2.541

Vanløse: 2.571

Valby: 2.877

Vesterbro/Kgs. Enghave: 3.104

Amager Vest: 2.927

Amager Øst: 3.104

Indre By: 2.763

Østerbro: 2.712

Nørrebro: 3.176

Bispebjerg: 2.884



Hele byen: 2.939

Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, tal opgjort 06.01.22

Det er den allerhøjeste bydelsincidens målt i Københavns Kommune under hele coronaepidemien.

Også på Amager og Vesterbro er smitten meget høj.

Med 3.138 smittede pr. 100.000 indbygger den forgange uge er Amager nu tæt på at tangere Nørrebros nuværende rekord.

Positivprocenten i Københavns Kommune er senest målt til 17,24 procent blandt i alt 109.330 PCR-tests.

Siden man begyndte at registrere coronavirus i Danmark, har der været registreret 161.373 smittetilfælde blandt Københavns Kommunes i alt 641.391 indbyggere.

Det svarer til, at 25,16 procent af københavnerne har haft covid-19.

København overgår dog ikke Ishøj Kommune, hvor 27,33 procent af indbyggerne statistisk set har været smittet, siger tal fra SSI.

For så vidt angår københavnernes vaccinetilslutning, så er det den tiende laveste sammenlignet med resten af landets 98 kommuner.

78,3 procent af københavnerne har fået første stik, 74,9 har fået andet stik, og 42,2 procent er revaccinerede (tredje stik, red.)

Til sammenligning er der på landsplan givet første stik til 82 procent af danskerne, og 78,6 procent har fået det andet stik.

51,1 procent af den danske befolkning er revaccinerede.