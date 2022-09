Lyt til artiklen

Et 17 år gammelt testamente og en russisk nonne har gjort livet surt for Hesbjerg Fonden, der ejer det 140 år gamle Hesbjerg Slot i den fynske by Blommenslyst.

Da tidligere ejer af slottet Jørgen Laursen Vig døde for 17 år siden, kunne man læse i hans testamente, at den russiske nonne moder Amvrosija måtte bo så længe hun ville på slottet. Det skriver TV 2.

Det har ført til en mangeårig konflikt mellem fonden og nonnen med det borgerlige navn Lioudmila Garaeva.

Fonden har lagt sag an mod nonnen, og Retten i Odense afgjorde fredag, at det er nonnens ret at bo på slottet.

Slottet står lige nu spærret af, fordi det er så faldefærdigt, at der er nedstyrtningsfare, så selvom nonnen nu har rettens ord for, at hun må bo der, så kan hun ikke opholde sig på slottet af sikkerhedsmæssige årsager.

»Jeg synes, at det er ærgerligt for os, og det er ærgerligt for slottet, fordi vi nu ikke kan komme videre med de planer, vi har haft om slottet og bruge det til det, vi egentlig havde ønsket – nemlig fredsforskning og mødested for alle religioner,« siger formanden for Hesbjerg Fondens bestyrelse, Bo Morthorst Rasmussen, til TV 2.

Fonden havde håbet, at de kunne restaurere Hesbjerg Slot, men det er ikke muligt for dem, når slottet konstant skal stå til rådighed for nonnen.

Og at slottet nu skal stå uden det bruges til noget, var formentlig ikke Jørgen Laursen Vigs intention. Hans ønske var, at det netop skulle bruges til fredsforskning.

Jørgen Laursen Vig købte slottet Hesbjerg ved Blommenslyst i 1957. Han bragte fredsforskningen til Danmark som den første i 1964 og stiftede 'Hesbjerg Peace Research College.' I 2003 omdannede han slottet til kloster for russiske nonner.