Siden lørdag er 18 dødsfald med coronavirus registreret. Antallet af indlagte falder for fjerde dag i streg.

Antallet af døde med coronavirus i Danmark er søndag steget til 179 fra 161 lørdag.

Det oplyser Statens Serum Institut.

Siden lørdag er der altså registreret 18 nye dødsfald.

Virusset er ikke nødvendigvis dødsårsagen. For at et dødsfald indgår i statistikken, skal den smittede person have mistet livet, senest 30 dage efter at personen blev testet positiv.

Antallet af indlagte på landets hospitaler falder derimod for fjerde dag i streg. 504 er nu indlagt mod 507 lørdag.

144 ligger på intensivafdelinger, og det er to flere end lørdag. 107 af patienterne har brug for respirator, hvilket er fem færre end lørdag.

Region Hovedstaden har flest indlagte. Her ligger der 230 personer smittet med coronavirus. Region Nordjylland har klart færrest med 33 indlagte.

Søndag er antallet af personer, der er testet positiv for smitte med coronavirus steget til 4369. Det er en stigning på 292 siden lørdag.

Lørdag steg tallet med 320.

Der forventes imidlertid at være et større mørketal.

Det skyldes, at det ikke er alle med symptomer på coronavirus, som bliver testet. Derfor er det reelle antal smittede i Danmark højere, da der vil være smittede, som ikke indgår i statistikken.

Sundhedsstyrelsen har dog ændret retningslinjerne for, hvem der kan blive testet. De nye retningslinjer betyder, at også personer med milde symptomer får mulighed for at blive henvist direkte af egen læge til en test.

Flere bliver derfor testet.

Fredag blev der foretaget 5999 coronatest fordelt på landets fem regioner, oplyste Danske Regioner.

Dermed har regionerne i de seneste to dage indfriet Sundhedsstyrelsens ambitioner om at teste 5000 om dagen.

I næste uge forventer man at kunne foretage 10.000 test om dagen, og for ugen efter skal antallet op på 15.000.

1327 er nu blevet erklæret raske, efter at være blevet smittet med coronavirus. Det tal var lørdag 1283.

Man kan tidligst blive klassificeret rask 14 dage efter den positive test. Der er derfor en vis forsinkelse på antallet af raske.

Mandag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark langsomt kan lukke op efter påske 13. april, hvis borgerne i løbet af de næste uger stadig overholder retningslinjerne.

Ifølge Berlingske og TV2 News vil statsministeren i morgen, mandag, på et pressemøde fortælle om, hvordan landet kan begynde at mindske restriktionerne og tage de første skridt mod en genåbning.

/ritzau/