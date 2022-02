De seneste dage har en igangværende konflikt i Københavns Lufthavn lammet håndteringen af bagagen.

For bagagepersonale under fagforeningen 3F har strejket siden lørdag.

Men nu går beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ind i sagen.

Det sker i en skriftlig udtalelse til TV 2.

»Jeg konstaterer, at de nuværende arbejdsnedlæggelser i lufthavnen er i strid med overenskomsten. Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er selvfølgelig uacceptable og skal håndteres i det arbejdsretlige system. Det er også sket i den konkrete sag, hvor Arbejdsretten hurtigt har taget stilling til, at strejken er overenskomststridig og har pålagt de strejkende at genoptage arbejdet,« skriver han.

Herefter skriver han, at han forventer, at det bliver efterlevet, og derfor opfordrer han parterne til at respektere de fagretlige afgørelser og så tage kampene ved forhandlingsbordet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) under doorstep i Finansministeriet i København om justering af hjælpepakkerne til små erhvervsdrivende, fredag den 5. februar 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Tidligere i dag har Arbejdsretten skærpet boden og pålagt de ansatte i SAS Ground Handling (SGH) at genoptage arbejdet.

Det skrev DR.

DR skriver, at dagsbøden for de strejkende ansatte er blevet sat op fra 50 kroner til 80 kroner i timen, og at de samtidig ikke får løn under en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.