I sidste uge forsvarschef Flemming Lentfer hjemsendt og fyret af forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) efter en sag om defekt udstyr på en udsendt dansk fregat.

Nu er han klar til at sagsøge Forsvarsministeriet for usaglig fyring. Det skriver TV 2.

Mediet henviser til et brev, som Forsvarsministeriet fredag morgen fra Flemming Lentfers advokat, Torben Koch.

I brevet står der ifølge TV 2, at Lentfer bestrider, at der skulle være saglige grunde til at tage disciplinære skridt over for ham.

- Jeg kan allerede nu oplyse, at min klient er indstillet på at sagsøge ministeriet med påstand om, at en beslutning om afsked vil være en ugyldig beslutning på baggrund af manglende usaglige hensyn, står der i brevet ifølge TV 2.

Brevet er sendt, efter Lentfer tidligere på måneden hjemsendt af Troels Lund Poulsen, som tilkendegav, at han ikke havde tillid til den nu tidligere forsvarschef.

Det hele skete i kølvandet på en situation i marts, hvor fregatten 'Iver Huitfeldt' blev angrebet og oplevede systemsvigt.

Den 9. marts blev skibet angrebet af Houti-bevægelsens droner i Det Røde Hav.

Troels Lund Poulsen har fastholdt, at han ikke blev orienteret i rette tid om sagen og dens alvor.

Sagen om fregatten blev offentligt kendt, efter forsvarsmediet Olfi den 2. april kunne berette om, at 'Iver Huitfeldt' oplevede systemsvigt og defekt ammunition under et droneangreb 9. marts.

Michael Hyldgaard, der er tidligere chef for Specialoperationskommandoen, har erstattet Flemming Lentfer som fungerende forsvarschef.