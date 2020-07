»Jeg kan ikke mere. Jeg kan simpelt hen ikke mere nu.«

Sådan lød det fra social- og sundhedsassistenten Charlotte Ahm, da hun i sidste uge fik følgende sms fra journalist hos TV 2:

'Tabt'.

Det var nok den værste besked, hun nogensinde har fået.

»Jeg blev simpelthen så ked af det. Jeg brød sammen. Jeg var totalt opgivende og ramte godt nok jorden,« fortæller Charlotte Ahm til B.T.

Hun frygtede så meget, at sandheden om hendes 90-årige farmor Elses ringe pleje og omsorg på plejehjemmet Kongsgården i Århus aldrig ville komme frem.

Den ældre kvinde har blandt andet været udsat for fejlmedicinering, manglende skift af bleer, røde mærker på lårerne og at være blevet hængt op i en sele i næsten 15 minutter.

TV 2 havde med et skjult kamera optaget, hvordan Else blev hængt op i en sele.

Men nu havde Vestre Landsret besluttet, at videoen med Else slet ikke måtte vises.

Og det var sms'en med den besked, der fik Charlotte til helt at bryde sammen.

»Mine børn var heldigvis i skole, da jeg fik den besked,« siger Charlotte Ahm, der er mor til i alt fem børn fra 14 til fem år.

Tirsdag kom videoen så alligevel frem, da Ekstra Bladet valgte at bringe de værste klip, hvor Else hænger i en sele over sin seng på plejehjemmet. Video B.T. også har valgt at bringe.

Derfor bringer B.T. dokumentationen B.T. vælger at vise udvalgte billeder og videoer fra TV 2's dokumentar, der med skjulte optagelser viser forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Århus. Dokumentaren fra TV2 er blevet stoppet med et fogedforbud, som Ekstra Bladet har valgt at bryde, og dermed bør billederne ses af alle. Billederne har klart offentlighedens interesse og viser det sande billede af de forhold, som et ældre dement menneske lever under. Familien og den dementes værge ønsker, at forholdene skal afdækkes, og billederne vises, så vi andre kan få det reelle billede af virkeligheden på det pågældende plejehjem. B.T. ønsker med billederne at holde fokus på urimelige og ulovlige forhold for demente ældre, der ikke kan tage vare på sig selv.

»Det er sindssygt fedt, at det er kommet ud, og der sættes punktum for det hele,« siger Charlotte Ahm.

Hvordan har det sidste døgn har været, siden videoen med din farmor kom frem?

»Jeg har aldrig haft så travlt før. Og så vælter min Facebook af andre pårørernede, der beklager deres nød, og enten fortæller, hvad de er gået igennem eller siger, at de bakker os op,« siger hun.

Hvordan har Else det nu, efter videoen er kommet frem?

»Hun er jo flyttet fra Kongsgården, og vi kan allerede se forbedringer i hende. Det er så dejligt. Megafedt,« siger hun.

Else er jo dement, men siger hun noget til det her forløb, efter videoen er kommet frem?

»Hun er ikke orienteret om alt det, der har været, efter videoen er kommet frem, da jeg ikke har været nede hos hende. Hun sidder ikke og ser fjernsyn, så hvis andre ikke har orienteret hende om videoen, ved jeg ikke, om hun er klar over, at den nu er kommet frem,« siger Charlotte Ahm.

Hvordan har din farmor det nu?

»Hun er et sted, hvor der er mere kærlighed og omsorg fra personalet til beboerne. Det ser vi ved, at hun smiler mere og er mere tydelig i hendes udtalelser. Før sank hun mere ind i sig selv. Hun er stadig nogle gange utryg og bange, når vi er der, men det er ikke så slemt som det plejede at være på Kongsgården,« forklarer hun.

Hvad med dine fem børn, hvordan har de det, efter videoen med deres oldemors behandling er kommet frem?

»Min søn sagde i dag dette til mig: 'Mor du snakker hele tiden i telefon.' Det gav mig faktisk lidt dårlig samvittighed,« siger hun.

Charlotte Ahm fortæller, at der er en debat på hendes facebook om, hvor meget børn må høre, hvad Else har været udsat for.

»Nogen skriver, at børn ikke skal drages ind i det her, nu skal det stoppe og børn skal have lov til at være børn. Så har jeg skrevet, at børn gerne må lære, at sådan noget her sker. Mine børn har også set en mor, der kæmper, og det har børnene ikke taget skade af at se,« siger hun.

Onsdag er det kommet frem i retten, at TV 2 vil lade Ekstra Bladet fortsætte med at vise videoen med din farmor. Hvad siger du til det?

»Det synes jeg er fint. De er jo ude nu, så der er ingen grund til at mørklægge noget igen,« siger Charlotte Ahm og tilføjer:

»Men jeg glæder mig sindssygt meget til, at TV 2 får lov til at vise hele dokumentaren. Det håber jeg stadig, at de gør. Man skal se det hele for at få hele forståelsen.«