Fra tidligt tirsdag morgen og 10 timer frem kommer svaret på, om den Georg Gearløs-agtige idé og løsning med at redde det ikoniske og næsten tusind ton tunge Rubjerg Knude Fyr ved Lønstrup i Nordjylland ved at sætte det på 'rulleskøjter' og flytte det overhovedet kan lade sig gøre.

På trods af at selve opgaven har krævet et enormt forarbejde og er alt andet end simpel, så vil udkommet af anstrengelserne være såre simpelt:

For enten lykkes det. Eller også lykkes det ikke.

Der er kun ét skud i bøssen.

De allersidste forberedelser er gjort mandag, inden opgaven med at flytte fyret bogstaveligt talt skal rulle fra tirsdag morgen. Foto: Henning Bagger Vis mere De allersidste forberedelser er gjort mandag, inden opgaven med at flytte fyret bogstaveligt talt skal rulle fra tirsdag morgen. Foto: Henning Bagger

Fyrtårnet bliver flyttet i ét stykke ved hjælp af et til lejligheden udlagt skinnesystem og en kæmpemæssig BMS-kran.

Det kritiske punkt er formentlig ikke så meget, om selve fyret kan holde i fugerne. Det er mere, om sandet under skinnesystemet kan klare det enorme pres, det vil blive udsat for.

Det er den lokale murermester Kjeld Pedersen, som har udtænkt og sammen med en flok gode håndgangne mænd og samarbejdspartnere forberedt Rubjerg Knude Fyrs omtrent 70 meter lange 'skøjtetur' ind i landet mod øst.

Det 120 år gamle fyrtårns overlevelse er blevet mere og mere truet i takt med, at den 60 meter høje klint, tårnet stolt står på ud mod det brølende Vesterhav, år for år er blevet ædt op meter for meter. Den proces vil i sagens natur fortsætte i fremtiden.

Så det er nu eller aldrig.

Rubjerg Knude Fyr, som efterhånden står faretruende få meter fra kanten, skal flyttes, hvis det skal reddes. Ellers styrter det i havet.

Fyret har ikke været i brug siden 1968, fordi den massive sandflugt på stedet da havde medført, at de sejlende ikke længere kunne se dets lys fra havet.

Derefter blev der indrettet museum i husene op ad det, men det gik også kun en tid. Bygningerne omkring det ikoniske fyrtårn måtte i 2002 til sidst bukke under for naturens stærke kræfter og er for længst enten helt eller delvis forsvundet under det altfortærende sand.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

I 2016 blev der etableret en rå ståltrappe inden i det 23 meter høje fyr, så det kunne blive åbnet for publikum.

Fyret er med sin helt unikke beliggenhed og historie Hjørring Kommunes bedst besøgte turistattraktion.

Mindst 250.000 gæster traver hvert år de næsten halvanden kilometer fra den nærmeste asfaltvej og op til toppen af det barske og i bogstaveligste forstand stærkt omsuste sted.

Det er Naturstyrelsen, som ejer Rubjerg Knude Fyr og den totalfredede klint, det står på.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Efter de lokale politikere i 2018 besluttede at sætte en 'livreddende' aktion i gang, kom de nødvendige tilladelser i hus fra staten, og der blev afsat fem millioner kroner på finansloven til det spektakulære projekt.

Hjørring Kommune er bygherre og har hyret den lokale Lønstrup Murerforretning – med murermester Kjeld Pedersen som eneste permanent ansatte – til at udføre den særlige opgave. Som den stoute vendelbo nøgtern konstaterende plejer at svare dem, som spørger, når de vil høre, om han nu også kan klare det:

»Jeg kan lige så godt sige det, som det er: 'Jeg har aldrig prøvet at flytte et fyr før'.«

Tirsdag ud på eftermiddagen kan han forhåbentlig have sagt det for sidste gang.