Vask hænderne og brug håndsprit.

God håndhygiejne er en af de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne igen og igen har fremhævet, når det kommer til at beskytte sig selv mod coronavirus.

Derfor har netop håndsprit også været en mangelvare ude i flere danske supermarkeder, når kunderne træder ind i butikkerne.

Det fik flere dagligvarekæder til at tage produktet 'Hånddesinfektion' fra Nowocoat i brug, men dem er de nu ved at fjerne igen.

Miljøstyrelsen slår nemlig over for TV Midtvest fast, at produktet ikke har dokumenteret den effekt, som Nowocoat ellers har reklameret med.

Derfor har myndighederne også meddelt virksomheden, at de ikke må vildlede forbrugerne og derfor ikke må sælge produktet, før de kan dokumentere effekten.

Men det ændrer ikke på, at håndspritten er blevet brugt i blandt andre Rema 1000, Meny, Bilka og Føtex landet over.

Nowocoat har ligeledes også solgt deres produkt til butikker som Matas, T-Hansen og flere Spar-butikker. I Matas har man eksempelvis kunnet købe fem liter hånddesinfektion for 500 kroner.

Matas har sidenhen valgt at pille produktet ned fra hylderne ud fra et 'forsigtighedsprincip', som de formulerer de.

De havde nemlig i første omgang beholdt produktet på trods af, at en ekspert i sidste uge såede tvivl om effekten af håndspritten.

Meldingen fra miljøstyrelsen er dog ikke noget, der bekymrer virksomhedens direktør, Ole Enevold Jensen.

Det skyldes, at produktet helt lovligt er blevet produceret og markedsført i et andet selskab i samme koncern, Biotech Force Danmark (BFD).

'BFD er i dialog med Miljøstyrelsen og har indsendt omfattende materiale til dem. BFD har derudover på egen foranledning valgt at supplere materialet med test fra akkrediterede og uvildige laboratorier, hvilket ligeledes er oplyst til Miljøstyrelsen. BFD afventer Miljøstyrelsens vurdering,' skriver Ole Enevold Jensen i en mail til TV 2 Østjylland.