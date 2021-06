Efter nogle måneders venten ruller der i disse dage en coronabonus i form af et gavekort på tusind kroner ind til de ansatte i Region Sjælland.

Netop nu er sygeplejerskerne, som udgør en stor del af regionens i alt 20.000 ansatte, mest i fokus på grund af den aktuelle, landsdækkende strejke.

Men mens konflikten er i gang, kan de nu lune sig en smule ved at få en behagelig hilsen i e-Boks fra arbejdsgiveren.

Erkendtligheden til medarbejderne i Region Sjælland blev vedtaget i foråret af et enigt regionsråd som del af en tillægsaftale til budgettet for 2021.

»Gavekortet kan bruges blandt andet på spisesteder i området. Vi har lavet det sådan, at spisestederne selv har mulighed for at melde sig ind, så gavekortet kan bruges hos dem,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

»Vi har forsøgt at gøre det så åbent som muligt, så også andre dele af erhvervslivet i regionen kan melde ind. Så gavekortet kunne lige så godt være til for eksempel en forlystelsespark eller noget helt tredje alt afhængig af, hvem der har meldt sig ind på ordningen,« siger han videre.

Med omtrent 20.000 medarbejdere koster coronabonussen samlet set 20 millioner kroner, som politikerne altså har valgt at give som tak for en særlig indsats under covid-19-pandemien, der heldigvis dag for dag klinger mere og mere af både i Region Sjælland og det øvrige Danmark.

Ud over et gavekort på en tusindlap får de ansatte også i denne uge et lille plaster på såret for, at corona forhindrede dem i at holde julefrokost i 2020.

I en mail under overskriften ‘Vi lovede jer en god frokost’, der er blevet rundsendt til blandt andre sygeplejerskerne på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, oplyser ledelsen, at der onsdag og torsdag er mulighed for at hente en gratis spisebillet til et måltid mad i kantinen i dagtimerne, ligesom der er smørrebrød til aften- og nattevagterne.

'Ved juletid blev alle medarbejdere lovet en frokost. Nu er tiden kommet, hvor Region Sjælland kan invitere alle på et gratis måltid mad som tak for den særlige indsats under covid-19', står der i mailen.

Det er dog ikke alle ansatte, der falder på knæ i taknemmelighed over at få en spisebillet til et gratis måltid i kantinen efter at have ydet en særlig indsats som frontpersonale i en krisetid.

B.T. har talt med blandt andet en sygeplejerske på et ambulatorium på Sjællands Universitetshospital. Hun, som er mor til et lille barn, arbejder normalt kun i dagtimerne, men gennem ni måneder har hun været en del af coronaberedskabet, og det har sendt hende rundt på seks forskellige afdelinger fordelt på to hospitaler. Vilkår, der har presset familielivet hårdt.

Også fordi vagtplanerne i beredskabet gennem de ni måneder nogle gange først er kommet med en uges varsel, fortæller kvinden, som af hensyn til sit ansættelsesforhold ikke ønsker at stå frem med navn.

»Jeg synes, coronakrisen har vist, hvad sygeplejerskerne er i stand til som faggruppe,« siger hun.

Og tilføjer med henvisning til spisebilletten:

»Jeg så hellere, at man fokuserede på at give os en bedre løn i stedet for at give mad i kantinen.«

Hun fortæller, at hun ikke kommer til at indløse spisekuponen.

»Jeg har ikke rigtig registreret det, og jeg kan personligt ikke mærke, at det skulle være en tak for min indsats,« siger hun.

Regionsrådsformand Heino Knudsen siger:

»Jeg er ked af, hvis det er sådan, nogle opfatter det. Vi ville gerne have givet en frokost til jul, men det var der desværre ikke mulighed for på grund af corona. Så nu gør vi det på en anden måde, som er den, der har været praktisk mulig for at nå længst muligt ud i organisationen. Det her er udelukkende et tilbud, og jeg håber, at medarbejderne vil tage imod det,« siger han.