Etniske danskere udgør nu en større andel af det samlede antal smittede i forhold til indvandrere.

Det fremgår af et notat fra Statens Serum Institut, som B.T. er i besiddelse af.

For få uger siden meldte Styrelsen for Patientsikkerhed ud, at 70 procent af de nye tilfælde af smittede var konstateret hos personer af anden etnisk herkomst end dansk.

Dette tal er nu faldet til 51 procent.

»Fra uge 33 til uge 34 ses et fald i antal covid-19-tilfælde mest markant blandt personer med ikke-vestlig herkomst,« fremgår det af notatet.

Tilsvarende er de etniske danskeres andel af det samlede antal konstaterede smittetilfælde steget fra 30 til 49 procent, viser notatet.

Indvandrere fra ikke-vestlige lande er dog stadig markant overrepræsenteret i smittestatistikken.

Indvandrere udgør ifølge Statens Serum Instituts opgørelsesmetode 19,2 procent af befolkningen, men nu godt og vel halvdelen af de konstaterede smittetilfælde.

Den store forekomst af smitte blandt indvandrere i begyndelsen af august knyttede sig blandt andet til en smitteeksplosion i det somaliske miljø i Aarhus. Begravelsen af rapperen Abukar Ali med mere end 500 deltagere har blandt andet været under mistanke for at have medvirket til smitteudbruddet.

Det nye notat sætter tal på, hvor stort smitteudbruddet var.

Af en graf i det nye notat fremgår det, at 250 somaliere blev smittet med coronavirus fra 3. til 9. august. Det tal er nu faldet til 50 i sidste uge.

Det nye notat viser også den historiske udvikling af smitteudviklingen i forhold til etnicitet.

I begyndelsen af epidemien var det hovedsageligt etniske danskere, der kom hjem fra skiferie, som fik coronavirus. Siden faldt smitten blandt etniske danskere, mens den langsomt steg blandt personer med anden etnisk baggrund end dansk.

I midt-juli var der flere smittede med indvandrerbaggrund end dansk, og det har der været siden. Dog med en meget lille margen nu.