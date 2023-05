Vold og voldtægt er en del af hverdagen for kvindelige stofmisbrugere, når de frekventerer de eksisterende fixerum på Vesterbro.

Derfor er der akut behov for at skærme de kvindelige stofmisbrugere i København.

Reden, som er et af Københavns væresteder for kvinder i misbrug og prostitution, har på blot et år registreret hele 37 voldtægter og 272 voldsepisoder blandt deres cirka 240 brugere.

Mørketallet kan ifølge Reden endda ligge langt højere. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Kvindelige stofmisbrugere udsættes for vold og voldtægter i fælles fixerum. Foto: Mikkel Møller Jørgensen/Ritzau Scanpix

Derfor har Annika Smith, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for SF og tidligere frivillig på Reden, taget initiativ til et forslag om at etablere et stofindtagelsesrum kun til kvinder.

Forslaget, som hun har udarbejdet i tæt samråd med Reden og andre væresteder og hjælpeorganisationer i byen, har fået opbakning fra et bredt flertal af Borgerrepræsentationens partier: Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti.

»Kvinderne bliver i stigende grad udsat for voldtægt og vold, når de bruger de eksisterende fælles stofindtagelsesrum på Vesterbro. Det er helt uacceptabelt. Organisationerne, der til daglig hjælper og kender kvinderne, har alle peget på, at et stofindtagelsesrum kun til kvinder er et af de vigtigste instrumenter til at forebygge volden. Derfor er jeg utrolig glad for, at et så stort flertal af Borgerrepræsentationens partier støtter op om forslaget,« udtaler Annika Smith

Der er afsat 10 millioner kroner til et pilotprojekt om kønsopdelte stofindtagelsesrum, men puljen udmøntes først i 2025 og 2026.

Forslaget skal sikre, at der både etableres et permanent stofindtagelsesrum til kvinderne, men også at kvinderne får akut hjælp i form af en midlertidig løsning, indtil det permanente stofindtagelsesrum er etableret.