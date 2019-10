Kighosteepidemi. Nye udbrud af mæslinger. Flere smittede.

Overskrifterne er fra i år og den slags, der får forældre til små babyer og kronisk syge børn til at bande af de forældre, der ikke får vaccineret deres børn.

Hvert år misser titusindvis af børn en vaccination i børnevaccinationsprogrammet, og det betyder, at vi i Danmark ikke opnår den flokimmunitet, vi kunne have.

Men det skal være slut. Tilslutningen skal højere op.

Sundhedsminister Magnus Heunicke vil gerne have vaccinationstilslutningen højere op. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sundhedsminister Magnus Heunicke vil gerne have vaccinationstilslutningen højere op. Foto: Nils Meilvang

Helt op på 95 procent, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S). For ham er vacciner en mærkesag.

»Vacciner virker. De redder liv, og derfor skal vi gøre det så nemt som overhovedet muligt for danske forældre at få vaccineret deres børn til tiden,« siger ministeren.

Og det kommer der nu et nyt værktøj til. Fra den 21. oktober får forældre en påmindelse i deres e-boks 14 dage før, det er tid til, at deres børn skal vaccineres.

For selv om der er en lille gruppe af danske forældre, som fravælger vacciner bevidst, så viser undersøgelser blandt forældre til børn, der mangler vacciner, at det er en travl hverdag med små børn, som er den største trussel mod vaccinationsprogrammet.

Forældrene glemmer det simpelthen.

»Jeg er selv far til to piger, og jeg ved, hvor meget der er at gå op i som børnefamilie. Det er nemt at blive i tvivl om, hvorvidt man har husket alle vaccinationerne, og det vil vi gerne hjælpe forældre med,« siger Magnus Heunicke.

Fakta om den nye påmindelsesordning En ny påmindelsesordning til børnevaccinationer, som indebærer, at forældre får en påmindelse 14 dage før en anbefalet vaccination.

Ordningen omfatter indledningsvis børn født den 1. august eller senere samt børn, som fylder 4 år efter den 1. november 2019.

Ordningen er fuldt indfaset og vil omfatte alle børn i år 2023.

Det forventes, at den nye ordning, hvor forældre via e-boks og NemSMS både vil blive påmindet før det anbefalede vaccinationstidspunkt og efter det anbefalede vaccinationstidspunkt, hvis vaccinationen ikke er givet, vil kunne få endnu flere til at huske vaccinerne og sikre, at flere børn blive vaccineret til tiden. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

I Danmark har der de seneste år været en stigning i tilslutningen til vaccinationsprogrammet, og påmindelser i forældrenes e-boks kan være en del af forklaringen, fortæller afdelingschef i Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause.

Siden 2014 har Statens Serum Institut nemlig mindet forældre om, hvis deres barn mangler en eller flere vaccinationer. Efter ordningen gik i gang, har flere børn fået deres fire- og femårs-vaccinationer

Det får sundhedsministeren og Statens Serum Institut til at håbe på, at det nye påmindelsessystem har det resultat, at endnu flere børn får de livsvigtige stik til tiden.

»Mit mål er at komme op på en dækning på 95 procent for alle børn for alle de vacciner, vi giver i børnevaccinationsprogrammet. Kommer vi op på 95 procent, så giver vi også de børn, der ikke kan få vaccinen, den størst mulige sikkerhed,« siger Magnus Heunicke.

Fakta om vaccinationstilslutningen I Danmark tilbydes børn vaccination mod 10 sygdomme som en del af det danske vaccinationsprogram.

Tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram er høj, men bør ifølge sundhedsfaglige anbefalinger øges på flere områder. Fx anbefaler WHO, at min. 95% af alle børn har modtaget begge vaccinationer mod mæslinger for at undgå udbrud blandt børn med svækket immunforsvar og børn, som er for unge til blive vaccineret.

Op mod 96 procent af alle børn får de tre vaccinationer, der gives i løbet af deres første leveår. Når det gælder MFR-vaccinen, som børn skal have, når de er 15 måneder og 4 år, er tilslutningen lavere på 95 % og 93 % af børnene, ligesom at tilslutningen til 5 års vaccinationen kun er på 92%, og ofte gives vaccinationerne for sent

I 2017 fik 31.737 piger den første HPV-vaccination, hvilket er mere end dobbelt så mange som året før, hvor tallet var 15.229, når vi ser på piger fra alle fødselsårgange. Ud af én årgang piger (de 13 årige) var det kun 59 %, som havde fået den første HPV-vaccination, og 36 %, som i 2017 havde fået begge. Målet er, at mindst 90 % skal have det første stik, og mindst 80 % skal begge.

Ifølge WHO blev der i 2018 registreret i alt 74 dødsfald relateret til mæslinger i Europa. Til sammenligning antallet af dødsfald 42 i 2017 og 13 i 2016. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Aktuelt får op mod 96 procent af alle børn de tre vaccinationer, der gives i løbet af deres første leveår. Når det gælder MFR-vaccinen, som børn skal have når de er 15 måneder og fire år, er tilslutningen lavere på 95 % og 93 %,

Tilslutningen til femårs-vaccinationen er på 92 %, og ofte gives vaccinationerne for sent. Den sidste vaccination, der gives i børnevaccinationsprogrammet, er HPV-vaccinen. I 2017 havde 59 % af en årgang fået det første stik, og 36 % havde fået begge stik.

Og som samfund har vi al mulig interesse i at få vaccineret så mange som muligt og få tilslutningen højere op, siger afdelingschef ved Staten Serum Institut, Tyra Grove Krause.

»Det er vigtigt med en høj tilslutning, fordi vi på den måde kan undgå, at børn skal blive alvorligt syge og i værste fald dør af sygdomme, som vi kan forebygge,« siger hun.