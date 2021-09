Ventetiden har varet flere år, men nu sker det: De første af foreløbig 50.000 boligejere begynder fra onsdag at modtage nye ejendomsvurderinger.

Indtil videre er det dog et forstadie til den nye ejendomsvurdering, der lander i deres e-Boks.

Det skriver Berlingske.

Efter man har modtaget den, har boligejeren en frist på fire uger til at rette i oplysningerne, hvis nogle af dem er forkerte. Derefter får man den rigtige ejendomsvurdering, som forventes fra omkring 1. oktober.

I første omgang modtager 10.000 boligejere onsdag beskeden i e-Boks, hvorefter man over fire yderligere omgange sender ud til i alt 50.000.

Fælles for modtagerne er ifølge Berlingske, at der er tale om ejendomme uden komplikationer, som har været ejet af samme person siden 2011 – lige så længe, som man ventet og ventet på de nye ejendomsvurderinger.

Dem, der i første omgang modtager vurderingen, bor især omkring hovedstaden og i Sønderjylland. Derefter kommer der også til andre landsdele – men ingen af de 50.000 bor dog i København eller på Frederiksberg.

I en skriftlig udtalelse fortæller Mira Lie Nielsen, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nykredit, at der med udsendelsen af forstadiet til den nye ejendomsvurdering tages »et vigtigt skridt mod at sikre, at det nye boligskattesystem kan træde i kraft som planlagt fra 2024«.

Det er også et skridt på vejen mod, at de mange tusinde boligejere, som siden 2011 har betalt for meget i boligskat, kan få deres penge igen, forklarer hun:

»Det er derfor en rigtig god nyhed og på sin plads at drage et lettelsens suk over, at ejendomsvurderingerne nu anses for at være så retvisende, at de kan udsendes,« siger Mira Lie Nielsen.

Det er dog ikke alt, der er lige godt:

»50.000 husejere er kun en meget lille andel af det samlede antal ejerboliger i Danmark, og det vil samtidig være de nemmeste boliger, som i første omgang får nye ejendomsvurderinger. Blandt andet vil boliger i kommunerne Frederiksberg og København skulle vente betydeligt længere,« forklarer boligøkonomen og fortsætter:

»Samtidig bliver det først omkring sommeren 2023, at vurderinger på ejerlejligheder og sommerhuse vil blive udsendt.«