Elisiette Jensen fra Aalborg bliver som en af de første danskere vaccineret mod corona.

Søndag bliver beboerne på fem danske plejehjem tilbudt vaccination mod covid-19, og Elisiette Jensen – der til daglig bliver kaldt Lis – er en af dem, der har valgt at sige ja tak.

»Jeg har ganske rigtig meldt mig, men jeg er da lidt bekymret, for man ved ikke, hvordan det udarter sig. Jeg får vaccine mod lungebetændelse, og den blev jeg syg af. Jeg blev meget, meget dårlig, og det frygter jeg vil ske med den her også,« siger hun, da B.T. ringer til hende lillejuleaften.

Mens Danmark i foråret var lukket ned for at forhindre spredningen af covid-19, kunne Elisiette Jensen fejre sin 104-års fødselsdag i næsten total isolation. Hun husker ikke, at nogen sygdom har lammet verden på samme måde.

»Der har været engelsk syge, spansk syge og flere andre sygdomme, men ikke noget så voldsomt og uhyggeligt som det her. Det er vel også, fordi vi får det hele fra udlandet ind i stuen via tv. Det gjorde man ikke, dengang jeg var barn,« siger Elisiette Jensen.

Hun er født i 1916, mens Første Verdenskrig rasede i Europa. Da hun var to år, brød den spanske syge ud og tog livet af omkring 50 millioner mennesker i en verden, der endnu ikke havde opfundet penicillin.

Da Elisiette Jensen var 36 år i 1952, brød en polioepidemi ud Danmark. Sygdommen ramte især børn og unge, der fik frygtelige lammelser. 3.000 døde, og endnu flere nåede at få varige lammelser, inden Danmark som det andet land i verden begyndte at vaccinere befolkningen mod polio.

»Børnelammelse. Det var også forfærdeligt. Vores nabos søn blev ramt af det. Han var i konfirmationsalderen, men han overlevede,« fortæller Elisiette Jensen.

Hun bor i dag på plejehjemmet Birkebo i Aalborg. Der har hun været mere eller mindre isoleret, siden corona kom til Danmark i marts 2020, men Elisiette er ikke typen, der klager:

»Det er gået vældig fint. Der sker noget hele tiden. Vi har fået lov til at have en kontaktperson til at komme, og noget af familien har også fået lov at komme ind, så det er et lyspunkt,« siger hun.

Elisiette Jensen har to tipoldebørn, ti oldebørn, ni børnebørn, og et af hendes tre børn lever stadig.

»Jeg har en stor familie, og min telefon gløder hele dagen, så det er dejligt,« siger Elisiette Jensen.

Her får de vaccinen først Kærbo i Ishøj Blomstergården i Slagelse Birkebo i Aalborg Ankersgade i Aarhus Ældrecenter Øst i Odense.

Udbruddet af corona har medført strenge begrænsninger for de ældre på Birkebo. Først blev plejehjemmet lukket helt ned for alle udefrakommende, der ikke var personale. Dernæst fik beboerne tilladelse til at have én kontaktperson, og her i julen er der åbnet op, så der nu må komme to på besøg.

I det meste af corona-tiden har Elisiette Jensen derfor kun haft én fast besøgende, men derudover har hun også sin 'butler'. Det er det ord hun bruger om Teddy Sonny Larsen. Han er sosu-assistent og arbejder på Birkebo.

»På alle mine vagter har jeg Lis, og man kan ikke undgå at knytte et bånd til hende. Hun er et livsværk, og det er jo dejligt at se. Vi gør alt for at holde humøret oppe hos beboerne, og det er lykkedes godt. Der er ingen, der har været kede af det,« siger Teddy Sonny Larsen, der fortæller, at plejehjemmet blandt andet har haft besøg af et orkester, der spillede musik i gården.

Elisiette Jensen håber, at hun i en nær fremtid vil kunne få flere besøg, nu hvor Birkebo er blandt de plejehjem, der er udtaget til at modtage coronavaccinen som de første.

Pfizer/BioNTech-vaccinen er udviklet og testet på rekordtid. Mandag blev den godkendt af EU, og hen over julen modtager Nordjylland 975 doser. Klokken 9.00 søndag 27. december vil Elisiette Jensen og andre beboere på Birkebo som nogle af de første danskere blive vaccineret.

»De siger jo, at den er blevet afprøvet og gjort til. Det får vi at se, sagde den blinde høne. Jeg er jo blevet en gammel kone, så jeg må hellere få den. Der går jo rygter om, at man kan blive forfærdelig syg af corona,« siger Elisiette Jensen.

Hendes 'butler' – Teddy Sonny Larsen – og hans kolleger på Birkebo har også takket ja til vaccinen.

»Jeg er ikke bange for at få den. Jeg vil gerne have den, så jeg ikke bliver smittet, og så jeg kan passe mit arbejde. Der er jo nogen, der skal passe de gamle,« siger han.