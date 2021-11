Odenseanske børn kan meget snart takke ja til et prik i overarmen mod coronavirus.

Fredag besluttede Sundhedsstyrelsen nemlig at anbefale vaccinen fra Pfizer til børn mellem 5 og 11 år, og derfor begynder Region Syddanmark allerede lørdag at sende invitationer til vaccinen ud i forældrenes e-Boks.

De første børn kan således søndag allerede få deres første stik. De to ældste årgange bliver inviteret først.

»Smitten blandt de yngre børn er med til at drive epidemien nu med mange smittede, så det vil være rigtig godt, hvis de bliver vaccineret, siger Region Syddanmarks koncerndirektør Kurt Espersen i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Fra regionens side vil vi gøre alt, hvad vi kan for at gøre det til en god og tryg oplevelse for de mindste at blive vaccineret.«

Vaccinationen af børnene kommer til at foregå i regionens store vaccinationscentre, hvor der vil blive sat ekstra tid af til at vaccinere.

Det kommer derfor til at at være vaccinationscenteret i Odense, der sammen med centrene i henholdsvis Svendborg, Kolding, Vejle, Aabenraa og Sønderborg danner rammerne om vaccinationen af de 5- til 11-årige.

Der skal være mindst én forældre eller værge til stede, når et barn under 15 år modtager vaccinen.