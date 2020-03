Yderligere fire danskere er smittet med coronavirus, hvilket bringer samlet antal smittede op på ti.

Yderligere fire danskere er blevet smittet med coronavirus. Det bringer det samlede antal smittede danskere op på ti.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde, hvor regeringen præsenterer nye tiltag til at begrænse udbredelsen af virusset.

De fire nye smittede har alle fået virusset på rejser i udlandet. Tre af dem i det nordlige Italien, mens den fjerde har været i Iran.

Ingen af de fire har været sammen med de seks andre danskere, der allerede er smittet med coronavirus. 142 personer er i øjeblikket i karantæne på grund af mistanke om smitte.

Sundhedsstyrelsen forventer, at der over de kommende uger vil komme flere smittede danskere - herunder folk, der smitter hinanden i Danmark.

Som følge af udviklingen har regeringen varslet en række tiltag, der skal begrænse udbredelsen.

Blandt andet anbefaler myndighederne nu, at man bliver hjemme efter at have besøgt områder med særligt mange smittede.

Anbefalingen gælder de fire regioner i Norditalien Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto.

Desuden er det hele Kina - undtaget Taiwan, Hongkong og Macau. For Sydkorea er det provinsen Gyeongbuk og storbyen Daegu. Derudover er det hele Iran.

For sundhedspersonale er det et krav at være hjemme 14 dage efter at have besøgt et af de fire områder.

- Vi tager nye tiltag i brug for at være foran udviklingen. Vi skal værne om dem, der er særligt sårbare.

- Vores ældre, vores syge og vores svage medborgere, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på pressemødet.

Ud over ældre er det særligt svækkede personer som kræftpatienter, der modtager kemobehandling, der er sårbare over coronavirusset.

Sundhedsmyndigheder opfordrer danskere til at ringe til sin læge, hvis man har feber, hoste eller åndenød og har været i de fire risikoområder i løbet af de sidste to uger.

