Antallet af dødsfald relateret til coronasmitte herhjemme er på et døgn steget fra seks til ni.

Myndighederne har nu registreret ni dødsfald, der er relateret til coronasmitte.

Det skriver Statens Serum Institut fredag formiddag på sin hjemmeside.

Torsdag var antallet seks.

Instituttet gør opmærksom på, at Covid-19 - sygdommen, der udløses af coronavirus - ikke nødvendigvis er dødsårsagen.

Men det står fast, at de ni personer har været smittet med virusset, før de døde.

Antallet er konstaterede smittede er nu 1226. Det er en stigning på 74 personer i forhold til torsdag.

Tallet skal dog tages med forbehold. Myndighederne tester kun alvorligt syge, og derfor er antallet af smittede formentlig langt højere.

Der er fredag formiddag ikke kommet nye tal for antallet af coronasmittede personer, der er indlagt på sygehusene.

Men torsdag var tallet 153 personer. Heraf er 30 personer indlagt på intensiv afdeling, og af dem er 27 personer i behandling med respirator.

Dagbladet Politiken skrev torsdag, at alderen på intensivpatienterne varierer fra 47 til 82 år.

Gennemsnitsalderen på intensivpatienterne er 70 år, og der er en klar overrepræsentation af mænd blandt de kritisk syge.

Udbruddet af coronavirus har ført til omfattende ændringer i det danske samfund.

Skoler, institutioner og kulturtilbud er midlertidigt lukket, og mange arbejdspladser har sendt deres medarbejdere hjem.

Der er indført restriktioner, der forbyder, at der samles mere end ti personer til arrangementer.

Desuden frarådes danskerne at bevæge sig uden for landets grænser, med mindre det er absolut nødvendigt.

Der er iværksat skærpet grænsekontrol ved de danske grænser for at dæmme op for smitten.

Det betyder, at borgere fra andre lande kun må komme til Danmark, hvis de bor eller arbejder her eller på anden måde har et anerkendelsesværdigt formål.

Det kan eksempelvis være, hvis de skal besøge et døende familiemedlem i Danmark.

Ifølge myndighederne er Danmark i den anden uge af pandemiens rasen.

I næste uge vil man kunne sige mere om, hvorvidt de forskellige tiltag har en effekt i forhold til at forsinke virussets udbredelse.

/ritzau/