Der skal fart på aflivningen af mink, mener Fødevarestyrelsen. Kapaciteten øges derfor nu.

Coronavirus fortsætter med at sprede sig på landets minkfarme.

Der er nu konstateret smitte på 128 af landets i alt 1137 minkfarme. Det svarer til mere end hver tiende farm i landet.

Det viser den seneste opdatering fra Fødevarestyrelsen.

Hanne Larsen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, siger onsdag på et pressemøde, at der skal fart på aflivningerne.

Hun fortæller, at der de seneste to uger er aflivet omkring 40 besætninger, mens arbejdet er i gang på yderligere 40 farme.

- Havde vi holdt os på de 100 smittede farme, havde det været en fin fremdrift. Nu kigger vi ind i en noget større udvikling, siger hun.

Derfor skal mandskabet blandt de involverede myndigheder øges, hvilket koordineres i Den Nationale Operative Stab (Nost).

- Vi vil have hastigheden op, så smittespredningen stoppes. Derfor er vi i gang med at gøre flere ting for at få kapaciteten og dermed hastigheden i vejret, siger Hanne Larsen.

Blandt andet skal flere avlere hjælpe til med aflivningerne. Tirsdag blev det besluttet, at avlerne kan hjælpe med aflivningen på smittede farme.

Tidligere har avlerne kun kunnet hjælpe, hvis der ikke var konstateret smitte, men besætningen alligevel skulle slås ned.

Det er nemlig ikke kun farme, hvor der er coronasmitte, at minkene skal aflives. Ligger en minkfarm inden for en radius af 7,8 kilometer af en farm med smitte, skal dyrene også aflives her.

- Avlerne kender til farmene og udstyret og er rigtig gode til at aflive, for de gør det sædvanligvis lidt senere på året, siger Hanne Larsen.

- Dem vil vi have til at hjælpe - under vores overvågning - også med rengøring af desinfektion, så vi kan blive helt færdige.

- Så kan vi få kapaciteten op på mere end 100.000 aflivninger om dagen, lyder det fra veterinærdirektøren.

Dyrene skal aflives på omkring 250 minkfarme. Det svarer til besætningen på hver femte af landets farme.

Da dyrene på omkring 200 minkfarme skulle slås ned, svarede det til, at omkring 2,5 millioner mink skulle aflives.

/ritzau/