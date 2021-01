Siden december har vi lørdag efter lørdag set, hvordan den sortklædte og maskerede protestgruppe Men In Black har råbt op og sagt fra under demonstrationer i København.

I disse minutter har Men In Black kurs mod Aarhus, hvor det hele går løs på Rådhuspladsen klokken 18.30. Her vil demonstranterne bevæge sig ud på en syv kilometer lang rute.

Morten Jakobsen, der har stiftet Men In Black, mener, det er vigtigt at få jyderne med, for det er ikke kun københavnernes stemme, der skal høres.

»Alle demoerne foregår lige nu i København, men der er stor efterspørgsel på, at vi kommer til Jylland. Det er et landsdækken problem, det er ikke kun Københavns, det er hele Danmarks. Så vi skal have jyderne på gaden.«

Men In Black protesterer blandt andet mod coronarestriktionerne, som de mener stjæler deres frihed. En protest, som flere og flere bakker op om, og der er ikke tvivl om, at Men In Black har en fast fanskare i København.

Ved de to seneste demonstrationer i hovedstaden har op i mod 2.000 mennesker deltaget.

Om Men In Black har lige så stor en opbakning i det jyske, er dog uvist. Selv forventer stifteren af Men In Black dog et rimeligt fremmøde i aften.

»Mellem 1.500 og 2.000. Det er rigtig mange mennesker. Jo flere, jo bedre. Jeg har også en forventning om, at det bliver endnu større fremover, når det også bliver varmere i vejret.«

Har du deltaget i en MIB-demonstration?

Men In Black spreder hver gang ordet om demonstrationer i Facebook-gruppen 'Men In Black Denmark'. Lige nu har godt og vel 1.000 personer enten givet udtryk for, at de er interesseret eller deltager i lørdagens demonstration.

Men In Black har da også sørget for et par busser, der transporterer folk til Jylland.

I Facebook-gruppens kommentarspor er der også flere tro følgesvende fra Sjælland, der fortæller, at de tager hele turen til Aarhus for at være med.

Nogle af kommentarerne lyder:

»Vi kommer friske fra Sjælland. Hvis vi forventer, at de gæve jyder kommer til djævleøen, så skal man også give tilbage. Vi ses.«

»Jeg er med jer, til jeg fucking dør.«

»Er der nogen, der kører dertil fra Kbh, og som kan have en ekstra med?«

Men In Black har efter demonstrationen 9. januar, hvor en voldsom konfrontation med politiet fandt sted, været ude af tage afstand til vold og hærværk under demonstrationerne.

Til lørdagens demonstration står der i begivenheden på Facebook:

»Men In Black inviterer til fredsdemonstration i Aarhus. Vi glæder os til endnu en gang at gå på gaden med vores brødre og søstre fra Jylland, ligeså vel som alle andre, der gør en indsats for at deltage.«

Få at undgå tumult og ballade til lørdagens demonstration har Morten Jakobsen været i kontakt med politiets indsatsleder fra Aarhus for at prøve at lave en aftale om, hvordan tingene skal foregå.

»Vi har været i dialog med politiet ligesom sidst. De hvide hatte (Politiet. red.) kommer til at være til stede,« siger han til B.T.

Han har også selv tænkt over, hvordan Men In Black kan være med til at forebygge ballade.

»Vi har kigget på de forrige demonstrationer og taget ved lære. Vi har prøvet at ændre på marginalerne, vi mener, der skal ændres på. Det kan I se under demonstrationen, vi udvikler os hele tiden,« siger Morten Jakobsen.