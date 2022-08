Lyt til artiklen

Det er pest eller kolera for gravide Line Gregersen og hendes mand, når de til næste år står med et vigtigt valg.

Enten skal de miste »en god portion« penge ved at lade manden tage barslen med deres kommende barn.

Eller også skal de sende den på det tidspunkt otte måneder gamle baby i institution.

Ingen af løsningerne er holdbare for ægteparret, men ikke desto mindre er det konsekvensen af den nye barselslov, der i dag er trådt i kraft.

Den betyder nemlig, at der er 11 ugers øremærket barsel – to af dem i forlængelse af fødslen – til manden, og hvis han ikke tager den, mister man ugerne i de store barselsregnskab.

Problemet er dog, at Line Gregersens mand ikke har betalt barsel hos sin arbejdsplads, og da hans indkomst er en del højere end hendes, vil de miste penge i de mange uger.

Men det er ikke det største problem for parret, som efter planen får deres tredje barn til januar.

»Økonomien er en frustrerende del af den nye lov, men det skulle vi nok få til at hænge sammen, selvom vi ville miste penge. Problemet er tvang, for min mand har ikke et behov for at holde alle 11 ugers barsel,« siger Line Gregersen og uddyber:

»Han vil gerne være sammen med vores børn, men trives også ved at komme ud og arbejde. Dér lader han op og kommer hjem med god energi. Hvorfor skal staten bestemme, at han skal holde så mange ugers barsel? Det er jo tvang.«

Alternativt er der to muligheder:

Hvis ingen af de to tager de sidste ni ugers barsel, skal deres kommende baby i en institution, når den er otte måneder gammel.

Line kan dog også vælge at søge orlov fra sit arbejde for at holde de ni ugers barsel, men det bliver i så fald helt uden løn.

»Ingen er mulighederne er jo gode, og det er det, der gør mig vred, for det går ud over børnene til sidst. Jeg synes i stedet, at man bør gøre det sådan, at barslen er øremærket, men at manden godt kan frasige sig noget af den. Jeg tror, det ville hjælpe,« siger hun.

Og Line er bestemt ikke alene med sin frustration.

På de sociale medier deles der i disse dage mange opslag, hvor der tages afstand fra den nye lov, og i slutningen af 2021 skrev mere end 50.000 danskere under på et borgerforslag, der havde til hensigt at ændre loven, så barslen i stedet bliver forlænget med 11 uger.

En anden, der også er mildest talt rasende over den nye lovgivning, er Mia Evald Kær.

I september 2022 skal hun føde sit første barn, og her står hun og kæresten også med en stor hovedpine.

»Jeg synes, det er rigtig frustrerende. Vi mister ekstremt meget økonomisk, hvis min mand skal tage på barsel, og jeg har ikke lyst til, at mit barn kommer i institution i en alder af otte måneder. Det er da mærkeligt, at folk skal bestemme det,« siger Mia Evald Kær.

Modargumenterne er dog soleklare fra interesseorganisaioner og de politikere, der var med til at vedtage forslaget:

Den øremærkede barsel skal nemlig efter hensigten sørge for, at det med tiden bliver mere naturligt og normalt for mænd at tage barsel.

»I de sidste mange år har kvinderne holdt 90 procent af barslen, og jeg tror, at mange vil nikke genkendende til, at det er gået ud over løn og muligheder på arbejdsmarkedet,« siger Lizette Risgaard, formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, og fortsætter:

»Omvendt er fædrene gået glip af muligheden for at få en mere ligeværdig forældrerolle fra start af.«

Det er dog ikke argumenter, som Mia Evald Kær sluger råt.

Mia – argumentet er jo, at man gerne vil ændre kulturen med, at mange mænd kun valgte at holde få ugers barsel. Anerkender du ikke det?

»Jo, men jeg tænker, at det nok skal komme alligevel. Far og barn skal nok få en god relation alligevel, og hvis han gerne vil have mere barsel, så har det da altid været en mulighed?« siger Mia Evald Kær.

Ja, men der har man jo netop set, at det alligevel har betydet, at fædrene har taget meget lidt barsel?

»Ja, det er også rigtigt, men så må man jo finde en anden løsning, hvor det ikke har så store konsekvenser for os. Jeg synes ikke, det er i orden.«